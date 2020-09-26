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Против активистов "Европейской Беларуси" возбуждены уголовные дела

26.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пять активистов "Европейской Беларуси" стали фигурантами уголовного дела "о массовых беспорядках" по статье 293 Уголовного кодекса.

Днем 25 сентября в Минске были брутально задержаны активисты "Европейской Беларуси" Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 293 Уголовного кодекса (Участие в массовых беспорядках), сообщает правозащитный центр «Весна».

Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель. Как сообщили его жене в Следственном комитете, он пока находится в ИВС на Окрестина и также подозревается в участии в массовых беспорядках.

Правозащитники также сообщают о возбуждении еще двух уголовных дел по статье 293, в рамках которых 25 сентября задержаны 18-летний активист из Заславля Иван Красовский и могилевчанин Алексей Пахомов.

Иван Красовского задержали и поместили в ИВС на Окрестина еще 24 сентября. Ранее Ивана задерживали 12 августа на вокзале в Минске.

Его сильно избивали в РУВД и на Окрестина, заставили подписать много бумаг, среди которых — протоколы, повестка в армию. С Окрестина парня с травмами забрала "скорая помощь". На свободе Иван оказался в инвалидной коляске. Суда по подписанным Иваном протоколам не было.

Могилевчанина Алексея Пахомова25 сентября задержал ГУБОПиК. Около 13 часов дня к нему в квартиру вошли сотрудники с постановлением на обыск и арест. После обыска его отвезли в УВД Могилёвского облисполкома. Оттуда, как сообщили родителям, Алексея Пахомова увезли в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Пять активистов "Европейской Беларуси" стали фигурантами уголовного дела "о массовых беспорядках" по статье 293 Уголовного кодекса.
 
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