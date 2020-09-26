Байден пообещал последствия для России из-за вмешательства в выборы США

Источник материала: АФН

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что, если он выиграет президентскую гонку, Россию ждут последствия за ее вмешательство в проведение американских выборов. Об этом политик сообщил телеканалу NBC.

«Я обещаю, будут последствия, будут последствия, если я выиграю, за эти вмешательства в наши суверенные дела», — сказал он.

В начале сентября ABC News сообщил о докладе американской разведки, которая обвинила Россию в распространении ложной информации о психическом здоровье Байдена. В документе цитировались аналитики, которые заявили, что Россия будет «продолжать очернять» кандидатов в президенты США, используя утверждения об их плохом физическом или психологическом состоянии, передает РБК.

Позже специалисты Microsoft заявили об атаке предположительно российских хакеров на консалтинговую компанию SKDKnickerbocker, участвующую в предвыборной кампании демократа Джо Байдена.

В США ранее неоднократно обвиняли Россию в намерении вмешаться в выборы президента. Москва, в свою очередь, отрицает подобные предположения. В том числе в Кремле назвали подобные сообщения параноидальными и предупреждали, что по мере приближения к выборам их в США будет появляться все больше.