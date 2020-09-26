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Член основного состава Координационного Совета приговорен к 20 суткам ареста

26.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Доверенное лицо избранного президента Светланы Тихановской Олег Моисеев отбывает 20 суток административного ареста.

Олег Моисеев был задержан 20 сентября, в понедельник, 21 сентября, состоялся суд. Его обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий и неповиновении законному распоряжению должностного лица, сообщили в Координационном совете.

На заседание суда адвокат допущен не был. 23 сентября Моисеева перевели из Окрестина в Жодинскую тюрьму. Защита Моисеева обжалует приговор.

 
 
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Доверенное лицо избранного президента Светланы Тихановской Олег Моисеев отбывает 20 суток административного ареста.
 
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