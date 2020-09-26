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В катастрофе Ан-26 под Харьковым погибли 25 человек

26.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Под Харьковом вечером в пятницу, 25 сентября, разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил страны, проводившие учебный полет.

По предварительной информации из офиса генерального прокурора Украины, в результате авиакатастрофы погибли 25 человек из 27 находившихся на борту. Два человека в тяжелом состоянии госпитализированы. По словам губернатора области Алексея Кучера, от пилота было уведомление о том, что отказал левый мотор.

"Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные", - сообщило ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook, передает DW.

Министерство внутренних дел Украины ранее заявило, что, по информации диспетчера аэродрома, на борту упавшего самолета находились 28 человек. Позже число пассажиров было скорректировано до 27, поскольку одного курсанта Харьковского национального университета воздушных сил (ХНУВС) в последнюю минуту не допустили к полету.

В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена Днем траура по погибшим при крушении. Соболезнование руководству Украины и близким погибших в связи с авиакатастрофой выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

 
 
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Под Харьковом вечером в пятницу, 25 сентября, разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета...
 
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