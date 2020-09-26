От 2006 до 2020: экс-кандидаты в президенты о пути белорусов к победе

Александр Милинкевич: кандидат 2006 года

– Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию?





– Вопросом президентской кампании этого года было не столько кто будет управлять страной, а кто будет здесь хозяином – мы или Москва. Я в восторге от соотечественников и горжусь, что я беларус. Пока мы выглядим приличнее и сильнее, чем Кремль.





– Каким видите возможный успешный итог. И как скоро?





– Хороший итог один –независимость и свобода. А как скоро – никто не знает. Голландцы совершали революцию 80 лет, поляки – 10, большевики – за двое суток. Хочу надеяться, что в цифровую эпоху время бежит быстро.





– В чем ваша роль сегодня? Что именно вы делаете для победы?





– Дело моей ответственности –информировать мир о событиях в Беларуси. Сделал около 20 аналитических статей, давал интервью в европейских СМИ, участвовал в дискуссионных стримах.

Виталий Рымашевский: кандидат 2010 года

– Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию?





– Уверен, что многие поколения беларусов, которые боролись за правду, свободу и справедливость в нашей стране и за ее независимость, хотели бы видеть то, что происходит сегодня в эти дни. Это не просто протест против авторитаризма, это рождение нации XXI века, Беларуси и беларусов, которыми можно гордиться, с которых может брать пример вся Европа, весь мир.





Самое важное: качественное изменение, которое произошло в том, что беларусы берут ответственность на себя, сотни тысяч, миллионы беларусов готовы действовать, защищать свободу и независимость без всяких лидеров. Понимают, что это их личное дело. Такого не было никогда. И это значит, что мы просто не можем не победить, так как сегодня не оппозиция борется с Александром Лукашенко. Сегодня новый беларусский народ борется с авторитаризмом.





– Каким видите возможный успешный итог. И как скоро?





– Нужно продолжать мирное ненасильственное сопротивление. Нельзя переходить границу насилия. Этого ждет режим Лукашенко ради того, чтобы совершить ответное насилие. Мирный характер акции протеста, отсутствие агрессии во всех наших действиях – в этом залог успеха. Вторая вещь, которую нужно делать, это переходить на новый уровень самоорганизации, создавать независимые профсоюзы на рабочих местах, в городах – местное самоуправление, используя все законные, легальные методы: от создания общественных организаций до проведения местных собраний.





Наша борьба затянется на месяцы, так как сегодня Кремль поддерживает Александра Лукашенко и дает ему деньги на то, чтобы у него были зарплаты для узкого круга поддерживающих его людей. На их штыках сегодня держится его власть.





Но экономическое банкротство этого режима неизбежно и это станет последней каплей в тех изменениях, которые произойдут. Думаю, что ближайшие год-полгода власть в нашей стране сменится.





– В чем ваша роль сегодня? Что именно вы делаете для победы?





– Я являюсь членом Координационного совета от начала его основания, и команда христианских демократов полностью поддерживает его работу. Это самое важное, самое главное, что происходит сегодня. Сопредседатель БХД Ольга Ковалькова стала одним из членов президиума, лично я активно участвую в работе группы по связи с регионами, да вместе с моими коллегами из БХД, а также из правоцентристской коалиции, активно поддерживаем работу Координационного совета и всех проводимых им кампаний.

Алесь Михалевич: кандидат 2010 года

– Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию?





– Оцениваю как революцию, которая уже победила.





– Каким видите возможный успешный итог. И как скоро?





– Считаю что вопрос, сколько Лукашенко пробудет формально в должности и сколько человек заберет с собой на тот свет. Трудно говорить о времени, но думаю, что это месяцы, а не годы.





– В чем ваша роль сегодня? Что именно вы делаете для победы?





– Я участвую в различных процессах как обычный гражданин, лично хожу как минимум на каждую воскресную акцию, а также помогаю как адвокат репрессированным, которым такая помощь нужна.





Андрей Дмитриев: кандидат 2020 года

– Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию?





– В Беларуси политический и правовой Чернобыль. Общество борется за право быть услышанным и право решать. Власть же намеренно игнорирует законы и права человека, так как сделала ставку на насилие в подавлении протестов. Цель – через насилие и бесчинство запугать людей и истребить инакомыслие. Эти действия провоцируют гражданские конфликты и существенно отбрасывают нашу страну в развитии.





– Каким видите возможный успешный итог. И как скоро?





– Прогнозов делать не буду, но уверен, что нужно продолжать пока не добьемся диалога по новым выборам, свободы политзаключенных и наказания тех, кто применял насилие против мирных беларусов.





– В чем ваша роль сегодня? Что именно вы делаете для победы?





– Я и команда «Говори правду» участвуем в мирных акциях протеста. Наши люди, как и остальные, получают штрафы и сутки, некоторые были вынуждены уехать из Беларуси. Также работаем над отзывом депутатов, созданием дворовых сообществ, помогаем людям выходить из провластных организаций, я лично часто помогаю искать арестованных родственников, консультирую граждан и, конечно, поддерживаю. Особенно в регионах, где людям более страшно действовать. Езжу по городам, встречаюсь с людьми. Мы также помогаем распространять по регионам запрещенную прессу.







