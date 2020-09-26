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Правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение

26.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 сентября правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение, сообщает spring96.org. Статья — "Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности"(ч. 3 ст. 293 УК). Рабкова остаётся по стражей в СИЗО №1 Минска.

Марфу Рабкову сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали 17 сентября. Известно, что она участвовала в документировании свидетельств пыток задержанных в августе 2020-го в Беларуси протестующих, пишет euroradio.fm

Рабкову признали политзаключённой и узницей совести.
 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября правозащитнице Марфе Рабковой предъявили обвинение, сообщает spring96.org. Статья — "Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках,...
 
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