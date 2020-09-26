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Лавров достиг уровня Захаровой: принято самое тупое решение - солидарности с режимом Лукашенко

26.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда дипломатическая работа превращается в разновидность пропаганды на госканалах, сливается с ней - это очевидное падение.

Лавров достиг уровня Захаровой: принято самое тупое решение - солидарности с режимом Лукашенко
фото РИА новости
"Череда нелепых заявлений российских официальных лиц на темы космоса, отравления Навального и Беларуси, увенчана сегодня словами пресс-секретаря Путина о том, что непризнание западными страна тирана Лукашенко президентом - это "косвенное вмешательство во внутренние дела". Деградация продолжается, идет вглубь", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Допустим, с Захаровой, давно все ясно. Но когда Лавров достиг уровня Захаровой (например, в словах об ОЗХО), - когда дипломатическая работа превращается в разновидность пропаганды на госканалах, сливается с ней - это очевидное падение.

Напрасно власти считают, что это сойдет им с рук. Эта делегитимация, очевидная сегодня любому здравомыслящему человеку, со временем обернется общим недоверием. Потому что замена серьезной политики риторикой наглядно говорит о том, что при нынешнем устройстве власти политические решения найти нельзя - все направлено на сохранение того, что есть - порядка, который, если кого и устраивает, то небольшое число руководителей, членов их семей и обслуживающего персонала.

Отношение к Беларуси показательно. Это как бы зеркало, в которой смотрится российское начальство и каждый может видеть его истинное отражение. Вместо того, чтобы развернуть политику в сторону умеренных сил в белорусской политике, сделать это во имя, с том числе своего будущего, - принято самое тупое решение - солидарности с режимом Лукашенко. Пусть и несколько отстраненной, но солидарности.

Между тем, изменив политику в отношении Беларуси, использовав перемену этого курса как "рычаг", можно было провести реформы внутри России, которые дали бы больше свободы нашей стране в политике и экономике, создали предпосылки для будущих мирных перемен, позволила установить хоть какой-то диалога власти и общества, ныне уничтоженный.

Конечно, "на совести усталой много зла", но выставление себя идиотами в собственных заявлениях и комментариях, положение дел точно не улучшит".
 
 
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Когда дипломатическая работа превращается в разновидность пропаганды на госканалах, сливается с ней - это очевидное падение.
 
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