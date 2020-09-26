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Семья Цепкало может остаться жить в Латвии

26.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент на президентский пост на прошедших в Беларуси выборах Валерий Цепкало и его жена Вероника, находящиеся в Латвии с визитом, рассматривают Ригу как возможное местожительство. Сейчас они проживают в Польше. Об этом супруги рассказали в интервью Русскому вещанию LTV7, пишет DELFI.


Супруги Цепкало и парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевица (в центре). 

По словам Вероники, решение о переезде в Латвию пока не принято. Но одна из основных причин, почему выбор может пасть на Ригу, — это дети, возможность для них получать образование на русском языке.

«Нам нужно принять решение, где мы будем временно жить. Мне важно, чтобы дети ходили в школу, не забывали язык, важно, чтобы учились на русском языке. Мы не представляем своей жизни вдали от родины, и мы будем, наверное, первыми, кто вернется на родину, когда падет режим», — рассказала Русскому вещанию LTV7 Вероника Цепкало.

Семилетние сыновья Цепкало в Польше не могут пойти в школу. Единственная возможность — русскоязычная школа при посольстве Беларуси, куда им ход закрыт. А в Риге, на данный момент, доступно образование на языке нацменьшинств. Более того, мальчики в Беларуси занимались хоккеем. В Латвии этот спорт гораздо лучше развит, чем в Польше, говорят супруги.

В Риге семейная пара встречалась с главой латвийского МИД Эдгаром Ринкевичем.
 
 
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Претендент на президентский пост на прошедших в Беларуси выборах Валерий Цепкало и его жена Вероника, находящиеся в Латвии с визитом, рассматривают Ригу как...
 
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