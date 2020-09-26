Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине выросло до 25

Число погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области продолжает расти.



Фото ГСЧС Украины

Сразу (вчера поздно вечером) сообщалось , что погибло 22 человека. На утро 26 сентября Генпрокуратурой подтверждена гибель 25 из 27 человек, которые находились на борту (два человека сильно пострадали — у них ожоги 95% тела).

Самолет разбился при заходе на посадку под Чугуевым 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.