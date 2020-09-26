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Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине выросло до 25

26.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Число погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области продолжает расти.

Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине выросло до 25
Фото ГСЧС Украины

Сразу (вчера поздно вечером) сообщалось, что погибло 22 человека. На утро 26 сентября Генпрокуратурой подтверждена гибель 25 из 27 человек, которые находились на борту (два человека сильно пострадали — у них ожоги 95% тела).

Самолет разбился при заходе на посадку под Чугуевым 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

 
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Число погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области продолжает расти.
 
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