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Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине выросло до 25
Источник материала: Навiны
Число погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области продолжает расти.
Сразу (вчера поздно вечером)
Самолет разбился при заходе на посадку под Чугуевым 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.
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Число погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области продолжает расти.
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