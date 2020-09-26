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Глава Евросовета Шарль Мишель назвал единственный выход из кризиса в Беларуси
Источник материала: Навiны
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал единственный выход для урегулирования ситуации в Беларуси.
По его словам, в республике должен быть организован «инклюзивный национальный диалог» при посредничестве ОБСЕ. «Это единственный выход из сложившейся ситуации», — заявил, сообщает пресс-служба ООН, еврочиновник 25 сентября во время выступления на сессии Генассамблеи.
Мишель подчеркнул, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, и ЕС не признает их результаты.
«Мы осуждаем жестокое подавление оппозиции и мирных протестов. Репрессии и запугивания должны прекратиться, а все, кто за ними стоит, должны быть привлечены к ответственности и наказаны», — отметил также глава Евросовета.
По его мнению, белорусы имеют право «выбирать свое будущее».
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Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал единственный выход для урегулирования ситуации в Беларуси.
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