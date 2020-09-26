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Минск: в субботу утром в аварии погиб пешеход
Источник материала: Onliner
Пользователь Twitter, зарегистрированный под ником @kazz_by
«Около 5:50 утра водитель Nissan двигался в третьей полосе по пр. Партизанскому (со стороны ул. Васнецова в направлении пл. Ванеева), — такова предварительная версия инспекторов. — У дома номер 32/1 совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля».
Пешеход-мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается.
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Пользователь Twitter, зарегистрированный под ником @kazz_by сообщил об аварии на пр. Партизанском неподалеку от пл. Ванеева: «Тело накрыто, в паре метров кроссовка...
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