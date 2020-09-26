Минск: в субботу утром в аварии погиб пешеход

Источник материала: Onliner

Пользователь Twitter, зарегистрированный под ником @kazz_by сообщил об аварии на пр. Партизанском неподалеку от пл. Ванеева: «Тело накрыто, в паре метров кроссовка валяется, у обочины такси с разбитой фарой и мордой». В Минской ГАИ подтверждают: человек погиб.





«Около 5:50 утра водитель Nissan двигался в третьей полосе по пр. Партизанскому (со стороны ул. Васнецова в направлении пл. Ванеева), — такова предварительная версия инспекторов. — У дома номер 32/1 совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля».









Пешеход-мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается.