Искусство на тарелке: домохозяйка делает удивительные картины из обычной еды

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Я живу в Керселе, небольшой деревне в Бельгии, с мужем, двумя сыновьями и двумя собаками, – рассказывает фуд-блогер Йоланда Стоккерманс. – Около года назад я запустила веб-сайт "De foodprepper" о том, как приготовить еду на несколько дней, ориентируясь на занятых людей и их семьи. Не найдя картинок, которые можно было бы использовать в качестве примеров для своих рецептов, я решила приготовить блюда сама, выложить их на красивую тарелку и сделать свои собственные фото. Мне не хотелось делать скучный снимок еды на тарелке, поэтому я попыталась проявить немного творчества".

Йоланда немного увлеклась: сервировка блюд закончилась созданием удивительных картин, силуэтов и портретов. "Мои дети посоветовали мне опубликовать их в Instagram (никогда раньше не заходила на эту платформу), и сегодня у меня почти 15 тысяч подписчиков", – говорит бельгийка.

Как происходит процесс создания арт-еды? "Обычно я представляю себе человека или животное, которое хочу создать, заглядываю в холодильник, чтобы подобрать ингредиенты. Но иногда я вижу особый овощ или макароны, и что-то приходит мне в голову", – делится Йоланда.

Она использует томатный соус, натуральные пищевые красители, соевый соус или специи, чтобы придать блюдам цвет. Все на тарелке съедобно. На приготовление каждого блюда уходит от 2 до 4 часов, в зависимости от рисунка и ингредиентов.

Благодаря необычному увлечению у домохозяйки появилось много заказов на необычное кулинарное искусство, например, заказывали арт-тарелку для обложки журнала, несколько съедобных портретов, иллюстрации для поваренной книги. Теперь она работает над несколькими мастер-классами и планирует сделать книгу и календарь об искусстве еды.