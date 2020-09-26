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Искусство на тарелке: домохозяйка делает удивительные картины из обычной еды
26.09.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Я живу в Керселе, небольшой деревне в Бельгии, с мужем, двумя сыновьями и двумя собаками, – рассказывает фуд-блогер Йоланда Стоккерманс. – Около года назад я запустила веб-сайт
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Йоланда немного увлеклась: сервировка блюд закончилась созданием удивительных картин, силуэтов и портретов. "Мои дети посоветовали мне опубликовать их в Instagram (никогда раньше не заходила на эту платформу), и сегодня у меня почти 15 тысяч подписчиков", – говорит бельгийка.
Как происходит процесс создания арт-еды? "Обычно я представляю себе человека или животное, которое хочу создать, заглядываю в холодильник, чтобы подобрать ингредиенты. Но иногда я вижу особый овощ или макароны, и что-то приходит мне в голову", – делится Йоланда.
Она использует томатный соус, натуральные пищевые красители, соевый соус или специи, чтобы придать блюдам цвет. Все на тарелке съедобно. На приготовление каждого блюда уходит от 2 до 4 часов, в зависимости от рисунка и ингредиентов.
Благодаря необычному увлечению у домохозяйки появилось много заказов на необычное кулинарное искусство, например, заказывали арт-тарелку для обложки журнала, несколько съедобных портретов, иллюстрации для поваренной книги. Теперь она работает над несколькими мастер-классами и планирует сделать книгу и календарь об искусстве еды.
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Йоланда Стоккерманс из Бельгии создает съедобные картины и фотографирует их. Художница представляет еду на тарелке в виде известных актеров, великолепных цветов...
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