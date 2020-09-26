ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искусство на тарелке: домохозяйка делает удивительные картины из обычной еды

26.09.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Я живу в Керселе, небольшой деревне в Бельгии, с мужем, двумя сыновьями и двумя собаками, – рассказывает фуд-блогер Йоланда Стоккерманс. – Около года назад я запустила веб-сайт "De foodprepper" о том, как приготовить еду на несколько дней, ориентируясь на занятых людей и их семьи. Не найдя картинок, которые можно было бы использовать в качестве примеров для своих рецептов, я решила приготовить блюда сама, выложить их на красивую тарелку и сделать свои собственные фото. Мне не хотелось делать скучный снимок еды на тарелке, поэтому я попыталась проявить немного творчества".

© CC0 / Рixabay / aedrozda
Самые известные торты мира
11

Йоланда немного увлеклась: сервировка блюд закончилась созданием удивительных картин, силуэтов и портретов. "Мои дети посоветовали мне опубликовать их в Instagram (никогда раньше не заходила на эту платформу), и сегодня у меня почти 15 тысяч подписчиков", – говорит бельгийка.

Как происходит процесс создания арт-еды? "Обычно я представляю себе человека или животное, которое хочу создать, заглядываю в холодильник, чтобы подобрать ингредиенты. Но иногда я вижу особый овощ или макароны, и что-то приходит мне в голову", – делится Йоланда.

Она использует томатный соус, натуральные пищевые красители, соевый соус или специи, чтобы придать блюдам цвет. Все на тарелке съедобно. На приготовление каждого блюда уходит от 2 до 4 часов, в зависимости от рисунка и ингредиентов.

Благодаря необычному увлечению у домохозяйки появилось много заказов на необычное кулинарное искусство, например, заказывали арт-тарелку для обложки журнала, несколько съедобных портретов, иллюстрации для поваренной книги. Теперь она работает над несколькими мастер-классами и планирует сделать книгу и календарь об искусстве еды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Йоланда Стоккерманс из Бельгии создает съедобные картины и фотографирует их. Художница представляет еду на тарелке в виде известных актеров, великолепных цветов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине выросло до 25
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика