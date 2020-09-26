Источник материала: АФН

Вечером 25 сентября правозащитнику центра "Весна" Марфе Рабковой было предъявлено обвинение, вероятно, по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса - Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности.

Она остается по стражей в СИЗО №1 г. Минска. С адвоката Марфы Рабковой взята подписка о неразглашении материалов дела.

Координатор Волонтерской службы "Весны" Марфа Рабкова была задержана вместе с мужем Вадимом Жеромским вечером 17 сентября и доставлена в ГУБОПиК. Позже в их квартире прошел обыск, в ходе которого была изъята компьютерная техника, телефоны, деньги.

Днем 18 сентября стало известно, что Марфа находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина, позже она была переведена в СИЗО-1 по ул. Володарского в Минске.

Правозащитные организации выступили в поддержку Марфы Рабковой и с требованием к властям о немедленном ее освобождении. Ее признали политической заключенной и узником совести.