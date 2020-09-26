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Власти выпустили на свободу главреда «Нашей Нивы»

26.09.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

26 сентября в 9.35 должен был истечь 72-часовой срок задержания главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича в ИВС на Окрестина.

Статья за клевету, по которой заведено дело, в котором он проходит в качестве подозреваемого, не предусматривает дальнейшего содержания под стражей. Ровно в 9.35 его выпустили.

Как сообщалось, 23 сентября дома у Егора Мартиновича прошел обыск. После этого его забрали на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета. После допроса его поместили в ИВС на Окрестина.

Само дело заведено, вероятно, из-за опубликованного на сайте «Нашей Нивы» материала, в котором диджей Влад Соколовский утверждает, что в карцере на Окрестина его бил человек, похожий на заместителя министра внутренних дел Барсукова.

Сам Барсуков проходит по делу в статусе потерпевшего.

 
 
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26 сентября в 9.35 должен был истечь 72-часовой срок задержания главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича в ИВС на Окрестина.
 
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