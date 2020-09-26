tut.by Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток содержания под стражей, пишет news.

Дело не закрыто. Напомним, само дело заведено, вероятно, из-за опубликованного на сайте «Нашей Нивы» материала, в котором диджей Влад Соколовский утверждает, что в карцере на Окрестина его бил человек, похожий на заместителя министра внутренних дел Барсукова. Барсуков по делу проходит потерпевшим.



