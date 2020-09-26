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Наезд на СМИ - отработка за премии силовикам? Егору Мартиновичу грозит серьезный срок по статье о клевете

26.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У TUT.by могут отобрать статус сетевого издания. Иск на этот счет подал в суд Мининформ.Такого дикого наступления на негосударственные медиа не было давно

Наезд на СМИ - отработка за премии силовикам? Егору Мартиновичу грозит серьезный срок по статье о клевете
 Александр Класковский, политический обозреватель, пишет на своем телеграм-канале.

Намерение сокрушить суперпопулярное и одно из самых профессиональных СМИ Беларуси четко обозначилось, когда это ведомство с мрачной репутацией стало раз за разом лепить порталу предупреждения по довольно мелким поводам.

Можно, конечно, делать сайт и без статуса СМИ, но тогда теряются некоторые важные права, например законно присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда инфу. А сейчас самая горячая инфа — именно оттуда.

Власти с их топорным мышлением, наверное, давно без лишних заморочек заблокировали бы TUT.by, как заблокировали «Салідарнасць», Naviny.by и кучу других раздражающих ресурсов, но слишком уж много белорусов привыкло заходить на этот мегапортал, пользоваться его почтой и другими сервисами. Так что решено удушать постепенно и прежде всего сбивать политическую составляющую.

Вообще же такого дикого наступления на негосударственные медиа не было давно. Можно припомнить разве что канун выборов 2006 года, когда из монополизированной государством системы подписки и распространения выбросили ряд газет, включая «Нашу ніву» и «Народную волю». Интернет тогда еще не казался режиму таким опасным.

Сейчас тоже наехали на печатные СМИ, отказались печатать и распространять ряд изданий.

Но теперь еще и ограничивают доступ к общественно-политическим интернет-ресурсам, и лишают аккредитации, и массово вяжут журналистов. Лепят им сутки за якобы участие в несанкционированных мероприятиях и даже координацию протестов, хотя ежу понятно, что люди просто делают свою работу.

И если бы только сутки: главреду «Нашай нівы» Егору Мартиновичу грозит серьезный срок по статье о клевете. Причем дело пахнет банальной местью силовиков.

Им страшно не хочется сейчас светиться в СМИ. Потому так прессуют фотокоров, операторов. За этой яростью читается страх. Значит, не очень-то верят в незыблемость режима, боятся судов при новой власти.

Громя профессиональные СМИ, власти поступают тупо еще и потому, что потребители инфы плотнее подсаживаются на телеграм-каналы, где все гораздо резче, где режим костят, не выбирая выражений. И где, в конце концов, идет мобилизация на протесты.

Я уж не говорю о том, что крушится принятая самими властями концепция информационной безопасности. В слепой ярости режим уничтожает действительно национальные СМИ, при этом давая здесь простор циничным варягам-пропагандистам из Москвы.

Впрочем, белорусские независимые СМИ — действительно крепкие орешки. Правдивая информация все равно будет находить путь к потребителю. Даже печатные СМИ выкручиваются, а что уж говорить об интернете. Онлайн-медиа создают сайты-зеркала, активнее работают на других платформах — в социальных сетях, мессенджерах. На любой яд находится противоядие. На любой запрет — обходной маневр.

На этой войне белорусские журналисты показывают себя отличными профи и настоящими героями. И скорее церберы обломают зубы, чем сдадутся независимые СМИ.
 
 
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У TUT.by могут отобрать статус сетевого издания. Иск на этот счет подал в суд Мининформ.Такого дикого наступления на негосударственные медиа не было давно
 
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