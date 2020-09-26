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На Партизанском проспекте погиб пешеход
Источник материала: Навiны
Утром 26 сентября мужчину-пешехода сбил водитель «Ниссана».
По сообщению столичной ГАИ, автомобилист двигался по Партизанскому проспекту в направлении площади Ванеева и у дома номер 32/1 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне перехода.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Его личность пока не установили.
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Утром 26 сентября мужчину-пешехода сбил водитель «Ниссана».
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