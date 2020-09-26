На Партизанском проспекте погиб пешеход

Утром 26 сентября мужчину-пешехода сбил водитель «Ниссана».





По сообщению столичной ГАИ, автомобилист двигался по Партизанскому проспекту в направлении площади Ванеева и у дома номер 32/1 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне перехода.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Его личность пока не установили.