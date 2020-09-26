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Главред «Нашай Нiвы» вышел на свободу
Источник материала: Навiны
Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток ареста.
Встречать журналиста к ЦИП на Окрестина пришли друзья и коллеги.
23 сентября Мартинович
Во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя «Перемен». Диджей Влад Соколовский сообщил журналистам, что в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина его избивал заместитель министра внутренних дел Барсуков. В статье говорилось, что на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. «После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают», — отмечало издание.
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Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток ареста.
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