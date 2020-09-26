Главред «Нашай Нiвы» вышел на свободу

Главный редактор «Нашай Нiвы» Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток ареста.





Встречать журналиста к ЦИП на Окрестина пришли друзья и коллеги.

23 сентября Мартинович был задержан по подозрению в клевете (ст. 188 УК) в материале, где упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Утром в квартире Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, прошел обыск . После его завершения Мартиновича вместе с адвокатом увезли на допрос в Следственный комитет. Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты.

Во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя «Перемен». Диджей Влад Соколовский сообщил журналистам, что в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина его избивал заместитель министра внутренних дел Барсуков. В статье говорилось, что на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. «После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают», — отмечало издание.