Российские специалисты на белорусском ТВ ведут двойную игру

Что происходит с информационной безопасностью Беларуси в ситуации политического кризиса и привлечения российских штрейкбрехеров на место отказавшихся от работы сотрудников белорусских государственных телеканалов?





В прошлом году власти приняли Концепцию информационной безопасности Беларуси, одним из постулатов которой был установлен «информационный суверенитет Республики Беларусь». Под ним понимается «неотъемлемое и исключительное верховенство права государства самостоятельно определять правила владения, пользования и распоряжения национальными информационными ресурсами, осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность».

Гастроли российских пропагандистов проходят по приглашению действующего руководства страны, что их как бы легализует — если не принимать конспирологическую версию, что специалистов из Russia Today (RT) Александру Лукашенко навязали и он просто не мог отказаться от «помощи старшего брата».

Консультанты из Москвы

Если верить тому, что рассказывают бывшие и нынешние сотрудники белорусских телеканалов, то российских гостей там не много (до десяти) и часть из них с 19 августа заменяют уволившихся белорусских технарей.

Лукашенко 21 августа на встрече в агрокомбинате «Дзержинский» объяснил, что вопрос с заменой кадров возник после того, как некоторые из сотрудников Белтелерадиокомпании «выскочили на улицы и начали митинговать».

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», — сообщил Лукашенко. По его словам, «мы россиянам не платим вообще». Он также отметил: «А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают».

Судя по последнему пополнению президентского пула бывшим сотрудником Белтелерадиокомпании Константином Придыбайло, который теперь работает на RT, самый продвинутый телеканал, по мнению Лукашенко, именно этот.

В телеграм-канале RT, впрочем, отвергают работу своих сотрудников на белорусских телеканалах (это ответ на запрос Meduza): «Наши сотрудники действительно консультируют белорусских коллег по множеству вопросов. Так же, как мы это делали в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а [главный редактор телеканала RT Маргарита] Симоньян даже лично консультировала китайцев. Это часть нашей работы, и всегда ею была. Никто из сотрудников RT на белорусском ТВ не работает».

Лукашенко, видимо, не доложили, что RT имеет другую версию относительно своего участия в работе белорусской пропагандистской машины, и 1 сентября глава государства в очередной раз поблагодарил канал за помощь в замене белорусских телевизионщиков.

В интервью тому же Придыбайло Лукашенко заявил: «Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты, и корреспонденты, и прочее… и руководитель ваша. Это очень дорогого стоит».

Ограниченный контингент RT, может быть, действительно не работает в штате белорусских телеканалов, тем более если они им не платят зарплату (по словам Лукашенко, это делают какие-то его российские друзья), но так или иначе присутствует здесь. И, по совпадению, именно в это время произошло некоторое изменение редакционной политики белорусского ТВ.

Синхронизация белорусской и кремлевской пропаганды

Речь не о том, что там сначала критиковали Россию, обвиняли «газпромовских кукловодов» во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и поддержке альтернативных кандидатов на президентских выборах, а после дня голосования 9 августа кукловоды получили вдруг пражскую и варшавскую прописку. Тут как раз легко поверить, что стрелки для белорусской пропаганды перевел Лукашенко .

Она синхронизировалась с антизападным вектором кремлевской пропаганды, но в принципе этот вектор для минских пропагандистов отнюдь не нов.

А вот появление нового пула зарубежных экспертов для белорусских телеканалов — это вполне может быть проявлением участия иностранных консультантов. Белорусские телеканалы расширили список своих говорящих голов за счет постоянных гостей российских федеральных каналов — антиглобалистов, представителей пророссийских организаций из западных стран и даже самопровозглашенного мэра Горловки Ивана Приходько (раньше белорусские пропагандисты избегали брать комментарии по белорусской тематике у тех, кто воюет на стороне так называемой Донецкой народной республики против Украины).

Вот здесь мы вновь можем вспомнить Концепцию информационной безопасности.

Обмен информационными выпадами между Минском и Москвой можно рассматривать как часть суверенной политики, а вот выбор в эксперты самопровозглашенного мэра из ДНР уже противоречит предусмотренному указанной концепцией принципу информационного нейтралитета, предусматривающего «проведение миролюбивой внешней информационной политики, уважение общепризнанных и общепринятых прав любого государства в данной сфере, исключение инициативы вмешательства в информационную сферу других стран, направленного на дискредитацию или оспаривание их политических, экономических, социальных и духовных стандартов и приоритетов».

Впрочем, и возвращение в повестку дня подзабытого нарратива «Хотите, как в Украине?», использование эпитета «майданутые» в отношении оппонентов явно не являются дружественными актами в отношении Украины.

В то же время перенос на отечественную почву российских методичек по Украине (с нарративами про раскол на запад и восток, стремление к автокефалии у православных, угрозу захвата протестующими административных зданий, преследование русскоязычных) явно противоречит белорусской реальности и выдает халтурный подход исполнителей на белорусских телеканалах.

В лозунгах лоялистов потерялась поддержка персонально Лукашенко

RT использует лозунг Question more, предлагая на западных рынках еще одну интерпретацию событий, находя спикеров и экспертов для озвучивания «альтернативных фактов». Представители белорусской пропагандистской машины, как правило, не способны на такую тонкую игру в объективность и предпочитают рубить с плеча, как и их кумиры с российских федеральных телеканалов.

Впрочем, для оставшейся в плену государственной монополии на телевидение части возрастной аудитории убедительны и прямая дезинформация о «русофобии» русскоязычных оппонентов Лукашенко, якобы намеренных заставить всех говорить по-белорусски и променять Россию на НАТО, и то, что участники стотысячных демонстраций протеста якобы получают за это деньги, и что ходят на эти акции наркоманы и проститутки.

Читайте также:

Как и из чего пропаганда слепила фейк о русофобии Тихановской

Кругом враги. Лукашенко и пропаганда воюют с ветряными мельницами

Скорее всего, иностранные консультанты не только работают в президентском пуле или подменяют видеомонтажеров на БТ. Консультации, вероятно, распространяются и на создание информационных поводов для «правильных» картинок. Во всяком случае, Лукашенко после подведения итогов выборов вдруг начал нечто похожее на активную предвыборную кампанию.

Политолог Ольга Харламова обратила внимание на изменение «упаковки» провластных мероприятий:

«Если до 20 августа периодически тематика провластных митингов озвучивалась как “На митинги в поддержку президента в разных городах собрались тысячи белорусов”, то с 21 августа подобные мероприятия проходят исключительно за “независимую и мирную Беларусь”, “стабильную и сильную Беларусь”. Демонстрируется отсутствие прямой связи между акциями и Лукашенко, что позволяет предположить трансформацию направленности провластных акций с идеи, что выборы выиграл Лукашенко, на идею сохранения стабильной мирной Беларуси».

Лозунги лоялистов действительно поменялись, а массовку на уличных провластных акциях играют уже не административно зависимые субъекты с красно-зелеными флагами, не «Белая Русь» и БРСМ, а российское «Народно-освободительное движение» (НОД) с оранжево-черными флагами и «Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза» (СКП — КПСС) с красными.

Если они и поддерживают сейчас Лукашенко, то как политические попутчики — они дружно ненавидят Запад. Но вряд ли Лукашенко готов отказаться от власти, чтобы Беларусь смогла войти в состав России — как хотят одни, или чтобы был восстановлен СССР из этих двух стран — как хотят другие.

Для сохранения персоналистского режима Лукашенко, отставки которого требуют на стотысячных митингах, явно нужна именно поддержка его персоны, а не абстрактного эпитета, подходящего для лозунга в обычное время.

И вот тут мы можем вернуться к признанию, что не Лукашенко платит зарплату иностранным консультантам в Беларуси, и задаться вопросом, кому они действительно лояльны.

Без социологии нельзя оценить нынешний уровень поддержки Лукашенко, но очевидно, что какая-то поддержка у него есть — вот силовики в основной массе сохраняют лояльность, а они же не в вакууме находятся. Но пропагандистская машина не занята поиском лояльных социальных групп и расширением позитивного отношения к Лукашенко на их основе.

Вместо этого жителей Беларуси пугают «майданом», гражданской войной, но не предлагают никакого позитивного будущего, особенно будущего, связанного с Лукашенко (напоминаем про персоналистский характер режима). Вряд ли таким образом можно вернуть утерянную народную любовь к вождю, мобилизовать его сторонников и добиться, чтобы противники перестали демонстрировать стиль поведения большинства.

Тут либо пропагандистская машина сама по себе снимает оперетки в осажденной крепости вместо того чтобы заниматься стратегической работой, либо перед ней нет цели спасти клиента, либо он сам упирается и вопреки советам делает то, что считает правильным.

Уход от принципов Концепции инфобезопасности

Концепция информационной безопасности, с которой мы начали этот текст, содержит термин «деструктивное информационное воздействие», под которым понимается «осуществление информационного влияния на политические и социально-экономические процессы, деятельность государственных органов, а также на физических и юридических лиц» — и перечислены девять запретных целей такого воздействия.

Среди деструктивных целей указаны и те, которые можно приписать хакерам, которые сочувствуют протестующим (например создание препятствий для нормальной деятельности государственных органов), и те, для трансляции которых используется государственное телевидение (ухудшение отношений с другими государствами, создание социально-политической напряженности).

Насколько можно винить в этом российских консультантов, вопрос спорный: совет советом, а решение принимают белорусские чиновники. Так или иначе, происходящее в официальном белорусском информационном поле де-факто идет вразрез с тем, что стоявшие на страже государственных интересов специалисты хотели видеть при принятии Концепции информационной безопасности в прошлом году.