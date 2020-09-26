Стеганые куртки, резиновые сапоги и панамы. Как нарядиться осенью, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Источник материала: Onliner Звучит грустно, но сезон курток, шарфов и зонтов наступил, как-то быстро и незаметно перешагнув лето. Магазины в минских торговых центрах утеплились вязаными вещами и пуховиками. Onliner вместе со стилистом Анной Стоцкой составил список трендовых осенних вещей, в которых будет комфортно и телу, и душе.

Как нарядиться осенью девушкам

Стеганая куртка

Тренд, зародившийся в прошлом и даже в позапрошлых холодных сезонах, в этом году наконец дошел до масс. Стеганые куртки, ветровки, длинные пальто — все это будет смотреться актуально и по-осеннему. Cтеганые вещи обычно очень теплые.

— В таких моделях стежка используется и как яркий декоративный прием, и как конструктивный, позволяя преобразить многие трендовые и популярные фасоны, — уточняет стилист. — Они отлично комбинируются и в повседневном стиле, и в неформальном деловом.







Где купить: Zarina, Pull&Bear

Куртка-рубашка

Это еще одна вещь, которая долго пробивалась в сердца людей и наконец заполнила рейлы всех модных магазинов. Обычая клетчатая рубашка оверсайз стала утепленной и перешла в разряд верхней одежды.

— С чем носить? Она может вписаться в совершенно разные комплекты: с джинсами (узкими, широкими, клешными), с кожаными брюками (они сейчас тоже очень популярны), с кроссовками, массивными ботинками и каблуками, с мини-юбками и летящими платьями, — подсказывает Анна.







Где купить: Zara, H&M

Кожаный пиджак, рубашка

Кожа — очень логичный осенний утеплитель души и тела. Сейчас масс-маркет-производители все чаще делают кожаные вещи из экокожи: это намного дешевле и экономичней. Хорошая экокожа почти ни в чем не уступает натуральной. Если в ней комфортно, не жарко, ничего не щиплет и не чешется, а на ощупь ткань приятная — берите.

— Кожа — №1 в списке трендов 2020/2021, поэтому мы просто не имеем права этот тренд игнорировать. Дополняем кожаную одежду топами, водолазками, базовыми белыми рубашками.







Где купить: Zara, Stradivarius, H&M

Худи оверсайз

Скажем честно: тот, кто придумал худи оверсайз, — просто гений. Ему положена какая-нибудь модная премия. Эта вещь полностью отражает все и соответствует всему, что сейчас происходит в мире. Укутываешься в объемный футер, который обнимает тебя и прячет от всего ужаса 2020 года, а заодно становишься свободным и гендерно-нейтральным.

— Старый добрый худи точно спасет нас в дождливый осенний день. Надеть его можем под объемную косуху, пальто, тренч, куртку-рубашку.







Где купить: Zara, Pull&Bear

Удлиненный, средней длины и короткий жилет

В школе мы (имеются в виду миллениалы и люди старше их) носили облегающие жилетки в ромбик, а в twenty twenty жакеты стали огромными, свободного стиля и вышли за пределы школы.

— Это один из микротрендов 2020 года. Способен превратить любой консервативный образ в самый модный и современный комплект одежды.

С модным жилетом можно составить безграничное разнообразие сочетаний: носим поверх рубашки или платья, сочетаем с рубашкой в тон, надеваем его на любой гольф, водолазку. Получаем комфортный, стильный образ, в котором еще и тепло.







Где купить: Mango, H&M

Ботинки челси

Такие ботинки сейчас легко найти в минских магазинах: их навезли огромное количество. Так же как и брутальной обуви на массивной подошве со шнуровкой. Потому что модно. Такие модели — одни из самых универсальных. Они скорее износятся и порвутся, чем устареют.

— В этом сезоне челси усовершенствовали, добавили брутальности. С чем носить данную модель? Здесь совершенно нет правил, потому что одинаково круто она смотрится и с джинсами, и с классическими брюками, и с летящими платьями мини и миди, и с суперпопулярной в этом сезоне кожей.







Где купить: Zara, Pull&Bear

Массивные кроссовки

Помните, совсем недавно в моде были агли-шуз? Теперь уже нет. Но тренд на массивность обуви никуда не делся. Это тоже своеобразный ответ на мятежность мира: сейчас, как никогда, нужно прочно стоять на земле. Поможет якорь в виде массивных кроссовок.

— Кроссовки давно перешли из статуса спортивной обуви в разряд той, без которой не обходится ни один гардероб, даже самый женственный. Продолжаем носить кроссовки с джинсами, платьями, деловыми костюмами и классическими брюками.







Где купить: Bershka, Mango, Stradivarius

Резиновая обувь

Да, именно так. Резиновые сапоги сегодня выдадут в вас не человека, который недавно приехал от бабушки из деревни, а модника. Комфорт — то, на что опираются все бренды, даже супермегалюксовые. Резиновую обувь выпускают такие гиганты, как Yeezy и Bottega Veneta. Это смотрится круто и спасает от дождя. Советуем обратить внимание на более бюджетные Сrocs и Hunter.







Где купить: Hunter, Crocs, Zara

Панама

Осенью случается погода, когда еще недостаточно холодно для шапок, но уже достаточно дождливо и мерзко. Выход из ситуации — панама.

— Панама — одно из открытий летнего сезона, но и сейчас этот головной убор остается актуальным. Дизайнеры усовершенствовали панамы и сделали их более теплыми.







Где купить: Zara, Stradivarius

Как нарядиться осенью мужчинам

Стеганая куртка

Одни и те же тренды пробираются как в женский гардероб, так и в мужской. Если девушкам можно носить все возможные варианты верхней одежды в стеганом виде, то мужчинам лучше остановиться на куртках, ветровках и бомберах.

— Если вы любитель джинсов и спортивных костюмов, можно смело брать варианты с капюшоном, — говорит стилист. — К брюкам и костюмам подойдут варианты, слегка напоминающие крой пиджака.







Где купить: H&M, Zara

Вязаный свитер с высоким воротником

Нельзя так просто взять и не обратиться к показам крупных брендов, говоря о моде на повседневную одежду, так как все идеи просачиваются именно с них, с подиумов. Многие мужчины избегают покупки комфортных свитеров крупной вязки с высоким воротником, думая, что такие вещи делают образ инфантильным, немужественным. Но посмотрите на моделей Dolce&Gabbana в показе сезона осень — зима 2020/2021: такая одежда идеальна для осени и не вредит мужской репутации.







Где купить: H&M, Zara

Дождевик

Речь не об одноразовых цветных дождевиках, которые продаются в хозяйственных магазинах. Сейчас выбор одежды для дождя такой огромный, что можно найти что-нибудь классное и интересное, переходящее из сезона в сезон. Вдохновляйтесь творениями Vetements, Rick Owens, Acne Studios, а покупайте H&M и United Colors of Benetton.







Где купить: United Colors of Benetton, H&M

Читайте также: