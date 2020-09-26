Главреда «Нашай Нівы» выпустили из ИВС на Окрестина

Источник материала: Onliner

23 сентября в квартире главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича проходил обыск, а его самого отвезли в СК. Было заведено дело по статье 188 УК РБ «Клевета». Пострадавший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, которого диджей Соколов в статье на «Нашай Ніве» обвинил в избиении на Окрестина. Сегодня Мартиновича выпустили на свободу.





Мартиновича выпустили спустя трое суток, потому как вменяемая ему статья не предусматривает наказание в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того Мартинович говорит об еще одном деле, начатом в отношении него - административном, за участие в несанкционированном мероприятии. Он заверяет, что не принимал участие в акции. Говорит, его совесть чиста, а лишение свободы называет бессмысленным.





Главный редактор «Нашай Нівы» предполагает, что его отпустили только до понедельника, так как в этот день ему было сказано явиться в СК и отправляться в суд. По его словам, условия пребыаания в ИВС лучше, чем месяц назад, обошлось без применения физической силы.

Адвокат Сергей Зикрацкий высказал свое мнение по поводу дела: «Журналиста нельзя судить за клевету. Во-первых, за клевету вообще нельзя судить. Международные принципы свободы выражения мнения и деятельности медиа исходят из того, что ответственность за клевету может быть только гражданско-правовая. Если были распространены порочащие высказывания, то на медиа или журналиста может быть наложен штраф. Но журналист не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Но в некоторых странах еще осталась уголовная ответственность за клевету. Поэтому — во-вторых. Во-вторых, ст. 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь предполагает, что ответственность за клевету наступает только при наличии прямого умысла. Это означает, что лицо знает, что сведения недостоверные, и тем не менее их распространяет. Журналист, который получает информацию от своих источников, не может достоверно знать, говорит источник правду или нет. В этой связи у журналиста в абсолютном большинстве случае не может быть прямого умысла на распространение ложных высказываний.

Уверен, что дело в отношении Егора Мартиновича должно быть незамедлительно прекращено».