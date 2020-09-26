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Под Харьковом разбился военный самолет с 28 человеками на борту. Число жертв выросло (обновлено)

26.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об авиакатастрофе возле города Чугуев Харьковской области вечером пятницы сообщают украинские СМИ. При заходе на посадку разбился военный Ан-26, на борту  которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, пишет сайт 112.ua. На следующий день стали известны первые подробности.

Командование воздушных сил ВСУ опубликовало пост, в котором подтвердило эту информацию. Есть погибшие и выжившие.

Под Харьковом разбился военный самолет с 28 человеками на борту. Число жертв выросло (обновлено)

По уточненным данным, на борту было 28 человек, по состоянию на 22:00 25 сентября была подтверждена гибель 22 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии направили в больницы.

Известно, что самолет выполнял учебный полет и возвращался на аэродром. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сайт segodnya.ua пишет, что причиной крушения мог стать отказ двигателя. Непосредственно перед крушением командир самолета сообщал по радио о проблемах с двигателем.

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По состоянию на 6:30 утра 26 сентября число жертв выросло до 25 человек. По данным Генпрокуратуры Украины, по факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье 416 УК Украины «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Создана комиссия для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Суббота 26 сентября объявлена в Харьковской области днем траура.

На утро субботы известны следующие обстоятельства трагедии: крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной стал отказ двигателя. Харьковский губернатор Алексей Кучер заявил: «По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор. Отказ одного из двигателей для опытного летчика не должен быть проблемой».

 
 
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Об авиакатастрофе возле города Чугуев Харьковской области вечером пятницы сообщают украинские СМИ. При заходе на посадку разбился военный Ан-26, на борту  которого...
 
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