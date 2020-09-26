Инаугурация Лукашенко: как это было

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Инаугурация Лукашенко - впечатления очевидца.

На инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко присутствовали около 700 человек. Об этом рассказал радио Sputnik эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, который также был среди приглашенных во Дворец Независимости гостей. Особое впечатление на него произвела четкость церемонии, все элементы которой были расписаны по минутам.

"Слова Лукашенко были очень эмоциональными. Президент отметил, что вакханалия, которую хотели устроить внешние игроки, в Беларуси не распространилась, и этот исторический этап можно считать победой. Но это только начало, впереди у нас этап нового технологического развития, человеческий капитал, была подчеркнута важность отношений с Российской Федерацией", – отметил собеседник Sputnik.

По его словам, на церемонии во Дворце Независимости также присутствовали служащие госведомств из столицы и регионов Беларуси, представители СМИ и экспертного сообщества.

Комментарий эксперта Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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