|
Инаугурация Лукашенко: как это было
26.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД установит, кто блокировал дороги в Минске в день инаугурации
"Слова Лукашенко были очень эмоциональными. Президент отметил, что вакханалия, которую хотели устроить внешние игроки, в Беларуси не распространилась, и этот исторический этап можно считать победой. Но это только начало, впереди у нас этап нового технологического развития, человеческий капитал, была подчеркнута важность отношений с Российской Федерацией", – отметил собеседник Sputnik.
По его словам, на церемонии во Дворце Независимости также присутствовали служащие госведомств из столицы и регионов Беларуси, представители СМИ и экспертного сообщества.
Комментарий эксперта Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворец Независимости были приглашены служащие госведомств из столицы и регионов Беларуси, представители СМИ и экспертного сообщества, рассказал радио Sputnik...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)