Адвокату Колесниковой выписали штраф «за неповиновение требованиям милиции»

Источник материала: Ежедневник

Людмилу Казак, задержанную в четверг в центре Минска, признали виновной в неповиновение требованиях сотрудников милиции и приговорили к штрафу.

Суд, состоявшийся вечером в пятницу 25 сентября, присудил выплатить штраф в размере 675 рублей.

На суде был зачитан протокол, из которого следовало, что Казак, будучи подозреваемой в совершении административного правонарушения, оказала неповиновение сотруднику милиции.

Казак связывает свое задержание с выполнением своих профессиональных обязанностей и защитой Марии Колесниковой. Казак рассказала, что в ответ на ее требования объяснить, на каком основании ее задерживают, ей сказали, что она сама все знает.

Как ранее рассказала Людмила Казак своим адвокатам, после задержания ее привезли в Центральное РУВД, работал с ней сотрудник РУВД Усик. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — «Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции». Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей.