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Адвокату Колесниковой выписали штраф «за неповиновение требованиям милиции»

26.09.2020 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Людмилу Казак, задержанную в четверг в центре Минска, признали виновной в неповиновение требованиях сотрудников милиции и приговорили к штрафу.

Суд, состоявшийся вечером в пятницу 25 сентября, присудил  выплатить штраф в размере 675 рублей.

На суде был зачитан протокол, из которого следовало, что Казак, будучи подозреваемой в совершении административного правонарушения, оказала неповиновение сотруднику милиции.

Казак связывает свое задержание с выполнением своих профессиональных обязанностей и защитой Марии Колесниковой. Казак рассказала, что в ответ на ее требования объяснить, на каком основании ее задерживают, ей сказали, что она сама все знает.

Как ранее рассказала Людмила Казак своим адвокатам, после задержания ее привезли в Центральное РУВД, работал с ней сотрудник РУВД Усик. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — «Участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции». Якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Людмилу Казак, задержанную в четверг в центре Минска, признали виновной в неповиновение требованиях сотрудников милиции и приговорили к штрафу.
 
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