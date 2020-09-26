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Главред «Нашай Нівы» вышел на свободу, но его скоро снова будут судить

26.09.2020 11:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главный редактор издания Егор Мартинович находился под стражей на Окрестина трое суток. 26 сентября, в субботу, его отпустили, но оставили в статусе подозреваемого по делу об участии в несанкционированной акции протеста. Главред говорит, его совесть чиста, а лишение свободы называет бессмысленным.

Мартинович попал в изолятор в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

Дело возбуждено по ст. 188 УК (Клевета), за статью, где диджей Кирилл Галанов говорит, что Барсуков бил его на Окрестина.

Напомним, 6 августа диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский в Киевском сквере включили песню «Перемен» на Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования. В тот же вечер молодых людей задержали.7 августа над ними состоялся суд, который назначил каждому по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.

Половину этого срока Соколовский провел в карцере. Галанов провел в одиночной камере три дня, в один из которых к нему в карцер зашел мужчина и сказал: «Ну что, послушал песню, перемен захотел?».

«Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен», - сказал Соколовский. Об этом говорилось в статье. 22 августа диджеи уехали в Литву.

Мартиновича выпустили в субботу, 26 августа, но оставили статус подозреваемого. Теперь его еще собираются судить за участие в акции.

«Гэта можа быць справа па факце ягонага затрымання 11 жніўня, калі спецназаўцы выцягнулі яго з машыны, закінулі ў аўтазак, збілі, ноч трымалі на зямлі каля Завадскога РАУС, а пасля закінулі ў жодзінскую турму. Агулам ён быў затрыманы 2.5 сутак, пасля яго прывезлі на машыне пад МУС на Гарадскі вал, дзе ў прысутнасці прэс-сакратара Вольгі Чамаданавай перадалі мне і калегам», - написала у себя на странице в Facebook Адарья Гуштын, жена Егора Мартиновича.

По словам Мартиновича, условия на Окрестина лучше, чем были, никаких избиений нет, пишет TUT.BY.

Главред издания заверяет, что не принимал участия в акции. Говорит, его совесть чиста, а лишение свободы называет бессмысленным.

 
 
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Главный редактор издания Егор Мартинович находился под стражей на Окрестина трое суток.
 
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