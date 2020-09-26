Источник материала: АФН

Ставшее вирусным видео "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа", опубликованное на YouTube 24 сентября, набрало уже более 850 000 просмотров.

На видео белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал компьютерную программу, позволяющую по видимой части лица найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии.

Максимов в своем видео призывает силовиков отказаться выполнять приказы по разгону протестующих.

Между тем, кибер-партизаны первые (которые утверждают, что взломали сайты Управления делами президента и МВД РБ) заявили, что продемонстрированная программа по деанону силовиков является фейком.

«Это видео - фейк… проекты Террористы Беларуси, Blackbook должны развиваться честным путем. Без подогрева публики, фейков и прочего… Мы не исключаем наличие системы face recognition, но в тех условиях, указанных на видео, она работать не может», - заявили кибер-партизаны, не предоставив каких-либо объяснений (https://t.me/cyberpartisan/107). При этом киберпартизаны пооебщали свое opensource решение по деанону силовиков.