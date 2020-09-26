ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видео "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа" набрало более 850 тыс. просмотров

26.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Ставшее вирусным видео "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа", опубликованное на YouTube 24 сентября, набрало уже более 850 000 просмотров.

На видео белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал компьютерную программу, позволяющую по видимой части лица найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии.

Максимов в своем видео призывает силовиков отказаться выполнять приказы по разгону протестующих.

Между тем, кибер-партизаны первые (которые утверждают, что взломали сайты Управления делами президента и МВД РБ) заявили, что продемонстрированная программа по деанону силовиков является фейком.

«Это видео - фейк… проекты Террористы Беларуси, Blackbook должны развиваться честным путем. Без подогрева публики, фейков и прочего… Мы не исключаем наличие системы face recognition, но в тех условиях, указанных на видео, она работать не может», - заявили кибер-партизаны, не предоставив каких-либо объяснений (https://t.me/cyberpartisan/107). При этом киберпартизаны пооебщали свое opensource решение по деанону силовиков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставшее вирусным видео "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа", опубликованное на YouTube 24 сентября, набрало уже более 850 000 просмотров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главред «Нашай Нівы» вышел на свободу, но его скоро снова будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика