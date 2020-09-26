Шевченко: «Это, конечно, уже не тот Лукашенко, которого когда-то можно было уважать»

интервью «Эхо Москвы». - При всех минусах Лукашенко в прошлом он все-таки имел достаточно большую поддержку в народе. Я думаю, после событий последнего месяца эта поддержка в буквальном смысле из-под омоновской палки существует. - Это, конечно, уже не Александр Григорьевич Лукашенко, которого когда-то можно было уважать и признавать его блага. Это, конечно, уже человек, который является оболочкой себя самого, – сказал Максим Шевченко в«Эхо Москвы». - При всех минусах Лукашенко в прошлом он все-таки имел достаточно большую поддержку в народе. Я думаю, после событий последнего месяца эта поддержка в буквальном смысле из-под омоновской палки существует.





Таких инаугураций не должно быть в жизни человека, который реально хотел, я думаю, всю жизнь отдать своей стране. вот это показатель того, как политические ошибки, слабость, попытки действовать грубо в политике, попытки обмануть своих партнеров, попытки добиться чего-то, не опираясь на народ, не опираясь на политическую силу, а опираясь только на бюрократический аппарат, — к чему могут привести человека, который некогда был политиком.





Я считаю, что Александр Григорьевич Лукашенко — это оболочка Александра Лукашенко. То, что мы сейчас видим — то не настоящее.





― Он перестал чувствовать народ?





― Нет, его просто нету. Он полностью зависит от внешних сил, полностью зависит только от Кремля. Вся его жизнь, все его бытие зависит только от тех пиарщиков, которые там сейчас сидят, от тех силовиков, которые из России присланы наверняка помогать ему.





― Ну, а кто в этом виноват?





― Это, конечно, уже не Александр Григорьевич Лукашенко, которого когда-то можно было уважать





― Он сам, больше никто. Потому что он должен был, конечно же, инициировать политические реформы гораздо раньше и подойти к 20-му году с политическими реформами. Он должен был уметь передать власть Виктору Бабарико или кому угодно и создать в обществе ситуацию консенсуса, при которой крайние позиции бы «Растерзаем врага!», ушли бы в сторону и сформировалась бы белорусская нация. Он много для этого сделал.





Но именно в тот момент, когда от него требовалось историческое политическое решение под давлением ли внешних сил, советников из Москвы или под давлением своего характера или под давлением внутреннего окружения он этот шаг не сделал. Поэтому всё, он умер как политик, как историческое лицо. К сожалению, это так.





При всем при этом я считаю, что в Белоруссии сделано для народа гораздо больше, чем в России. Но я не знаю, какая судьба теперь у этого всего будет. Лукашенко утратил способность контролировать суверенитет. И, я думаю, что Беларусь полностью практически утратила свой суверенитет за эти полтора последние месяцы.





― Лукашенко, тем не менее, остается фактическим руководителем страны, непонятно, надолго ли, но силовики за него.





― До тех пор, пока Москва ему будет позволять это делать. Он сейчас Москве нужен, потому что сейчас убрать Лукашенко или увести его, допустим, на союзное государство — это значит, что Москва еще полностью должна взять ответственность, помимо ситуации с Навальным, еще и за ситуацию с Беларусью. То есть Запад еще будет предъявлять Москве помимо Украины, Донбасса и так далее еще и за Беларусь. Поэтому они держат там Лукашенко.





Но, в общем, конечно, это очень печальное зрелище. Я, собственно, огорчен, потому что я люблю Беларусь. Я считаю, что суверенитет дружественной Беларуси в интересах России. Теперь после всего, что сделано, я уверен, что большая часть белорусского общества будет совсем по-другому думать, и настроения там будут развиваться совсем по-другому.





― Почему Москва не отпустила эту ситуацию? Почему восстановила против себя часть белорусского общества, не знаю, насколько значительно, но, кажется, довольно значительную?





― В Москве было три сценария. Сначала был сценарий мирной смены власти, и Виктор Бабарико побеждает на выборах. Он был на «Эхо Москвы», я слушал его интервью внимательно в прямом эфире. Да, он критиковал Лукашенко…





― Но он не революционер.





― Нет. Он открыто давал ему гарантии. То есть это был лучший как бы вариант для Кремля и для всех. Ну, вот ему подсказали спецслужбы, я так полагаю, что нет, надо арестовывать. Он арестовал его.





Дальше второй вариант — это вариант силового решения, когда там оказались эти чевэкашники, которые на самом деле — я уверен, что Александр Григорьевич говорил правду — было на самом деле 200 боевиков там, 33 арестованы тут. Ни в какие они не ехали страны транзитом. Никакое СБУ их не заманивало. Это очевидно просто даже слепому, что это была такая готовность к ситуации лета, весны 14-го года вот сейчас на белорусской территории.





И третий вариант, когда эти два варианта тоже внутри группировок, внутри Москвы провалились, появился третий вариант, который передал уже полностью в руки органов безопасности их партнерам в России, очевидно, тоже по этой же линии ситуация. Задача которых следующая: давить, душить, сделать президента Лукашенко неприемлемым для большинства народа персоной, сделать его власть держащейся на дубинках, на насилии — всего этого не было последние 6 лет. Мы помним, был оттепель до лета этого года.





― Да, там даже европейские санкции сняли.





― Сняли европейские санкции, там даже Помпео приезжал, как бы всё было. Была задача, как я говорил, мы летом еще обсуждали, что это конечная задача: сделать Лукашенко кровавым тираном, разорвать его отношения с Западом, которые Запад нехотя рвет. Мы видим, Евросоюз даже сначала не хотел санкции вводить. Но теперь, как говорится, после того, как там избивают женщин на улицах под камеры, как не ввести эти санкции? Теперь уже, как говорится, всё. Всё, цель достигнута.





Поэтому я считаю, что нам показали пример гибридной войны, как можно без насилия фактически подчинить себе другое государство.





― И даже наместника не надо сажать никакого, генерал-губернатора.





― И так советника сажать не надо. Я абсолютно не в эйфории от этого, потому что, я считаю, Беларусь последних лет имела огромные перспективы сохранить и развить то хорошее, что было в Советском Союзе, то хорошее, что было достигнуто за эти десятилетия. И демократизация общества, создание нации как субъекта Беларуси, причем не враждебное России… Я не знаю, там нет такого национализма, который я встречал в Украине. И это всё где-то какими-то записками докладными, людьми в погонах (в России, скорей всего) просто пущено под откос. Теперь Беларусь станет способом зарабатывания чинов, звездочек, премий. Там начнут бороться с НАТО, с ЦРУ.





― Уже начали.





― Так или иначе, у моей исторической родины все войны перекатываются с востока на запад, с запада на восток, а платит за это белорусский народ. Мне очень горько из-за этого. Виновен в этом Лукашенко…