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«БНК-Украина» опередила по выручке «Рошен» почти в два раза
Источник материала: Партизан
Несмотря на падение доходов и прибыли украинская дочка Белорусской нефтяной компании «БНК-Украина» сумела по итогам прошлого года сохранить место в лидерах экономики.
В топ-200 крупнейших компаний Украины по итогам 2019 года вошли еще две компании с белорусским капиталом,
В рейтинге, составленном украинским изданием «Бизнес Цензор» на основании данных по выручке в 2019 году, «БНК-Украина» заняла 24-е место. Продажи одного из крупнейших оптовых продавцов нефтепродуктов на украинском рынке составили 31,41 млрд гривен, а прибыль 255, 86 млн гривен.
По сравнению с прошлогодним рейтингом «БНК-Украина» потеряла две строчки (в 2018 году была 22-ой). Это связано, в том числе, с некоторым уменьшением доходности бизнеса. В 2018 году выручка и прибыль трейдера была выше, составив, соответственно, 34,06 млрд и 279 млн гривен.
Выше белорусского трейдера в рейтинге оказались 7 государственных предприятий, включая лидера топ-200 НАК «Нафтогаз Украины» (178,35 млрд гривен), 4 металлургических комбината Рината Ахметова и Вадима Новинского, крупнейший частный производитель энергии «ДТЭК Трейдинг» Ахметова, предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» одного из самых богатых индийцев мира Лакшми Миттала, «Укртатнафта» Игоря Коломойского и «Нафтогаза Украины».
Также превзошли «БНК-Украину» три ритейлера («АТБ-Маркет», «Сильпо-Фуд» и «Эпицентр К»), два агрохолдинга («Кернел-Трейд» и «Мироновский хлебопродукт»), владелец сети АЗС «ОККО-Бизнес контракт», дистрибуторы табачных изделий («Тедис Украина») и лекарств («БАДМ»). Но, например, крупнейший бизнес экс-президента Украины Петра Порошенко – «Кондитерскую корпорацию «Рошен» — белорусская компания опередила по выручке почти в два раза.
Второй участник топ-200 с белорусскими корнями IT-компания «ЭПАМ Системз», наоборот, улучшила свои позиции. С 157-го места в 2018 году она поднялась на 122-е в 2019 году. Ее выручка выросла с 6,44 млрд до 8,11 млрд гривен. Правда, прибыль украинского подразделения разработчика упала – с 722 млн до 440,03 млн гривен.
По итогам 2019 года в топ-200 крупнейших компаний Украины вошел еще один бизнес, созданный белорусами. Это компания «Асбис-Украина», основателем и крупнейшим акционером которой является Сергей Костевич. Дистрибутор IT-продуктов заработал на украинском рынке 5,08 млрд гривен, а его прибыль составила 64, 60 млн гривен.
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Несмотря на падение доходов и прибыли украинская дочка Белорусской нефтяной компании «БНК-Украина» сумела по итогам прошлого года сохранить место в лидерах...
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