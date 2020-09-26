Вопрос приоритета: БАТЭ сыграет против «Динамо-Брест» и сражение за бронзу. Анонс 25-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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26 сентября четырьмя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу . Украшением дня станет игра в Борисове, где БАТЭ с уже новым главным тренером примет брестское «Динамо».

Борисовчане после прошлого тура единолично возглавили чемпионат, Брест же поднялся на седьмое место. От БАТЭ их отделяют 14 баллов. Напомним, что «Динамо» все еще выступает в квалификации Лиги Европы, находясь в шаге от евроосени, а вот «желто-синие» оттуда вылетели.



Провалил чемпионат тренер Бреста, а уволили тренера БАТЭ. Коллаж из фото «Динамо-Брест» и БАТЭ

С интересом будем наблюдать за приоритетами, которые расставит тренерский штаб брестского «Динамо». Напомним, что БАТЭ будет играть без Игоря Стасевича и Станислава Драгуна.

Также сегодня не пропустите матч в Жодино, где «Торпедо-БелАЗ» сыграет против «Немана». Возможно, по накалу эта игра даст фору игре в Борисове. Если «автозаводцы» победят, то они догонят «оленей», идущих на третьем месте.

Также интересен будет матч в Молодечно, который откроет программу тура в 14.00. «Энергетик-БГУ» примет «Ислочь». Продлится ли победная серия «волков» до семи матчей подряд?

Кстати, для нападающего «волков» Момо Янсане это будет заключительная игра в составе команды, после которой он попрощается с клубом и болельщиками.

«Белшина» в борьбе за выживание в этом туре сыграет против оступившегося в прошлом туре «Шахтера».

И посмотрим, как будет выбираться из ямы столичное «Динамо», которое сразится с «Витебском» в Минске. Этот воскресный матч пройдет без зрителей .





Трансферные новости

Сергей Черник влился в ряды «Городеи». Контракт рассчитан до конца этого сезона.

«Шахтер» арендует Диего Сантоса у «Витебска» с правом выкупа.

«Ислочь» подписала контракт с полузащитником из Кении . Мохамед Катана Ньяне является воспитанником престижной Aspire Academy, в которой был капитаном и получал футбольное образование на протяжении пяти лет.

Ниже полное расписание игр тура.

26 сентября пройдут четыре матча:

«Энергетик-БГУ» — «Ислочь», 14.00;

ФК «Городея» — «Славия», 16.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман», 18.00;

БАТЭ — «Динамо-Брест», 20.00.

27 сентября состоятся три игры:

«Белшина» — «Шахтер», 15.00;

«Динамо-Минск» — ФК «Витебск», 17.00;

«Рух» — ФК «Слуцк», 19.00.

В понедельник, 28 сентября, тур завершится матчем в Минске:

ФК «Минск» — ФК «Смолевичи», 16.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 24 49 «Шахтер» 24 46 «Неман» 24 44 «Торпедо-БелАЗ» 24 41 «Ислочь» 24 41 «Рух» 24 36 «Динамо» (Брест) 22 35 «Энергетик-БГУ» 23 34 «Динамо» (Минск) 23 33 «Витебск» 24 31 ФК «Минск» 23 28 «Славия» 22 27 ФК «Слуцк» 22 21 ФК «Городея» 23 20 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 23 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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