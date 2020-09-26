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Вопрос приоритета: БАТЭ сыграет против «Динамо-Брест» и сражение за бронзу. Анонс 25-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
26 сентября четырьмя матчами откроется программа 25-го тура
Борисовчане после прошлого тура единолично возглавили чемпионат, Брест же поднялся на седьмое место. От БАТЭ их отделяют 14 баллов. Напомним, что «Динамо» все еще выступает в квалификации Лиги Европы, находясь в шаге от евроосени, а вот «желто-синие» оттуда вылетели.
С интересом будем наблюдать за приоритетами, которые расставит тренерский штаб брестского «Динамо». Напомним, что БАТЭ будет играть без Игоря Стасевича и Станислава Драгуна.
Также сегодня не пропустите матч в Жодино, где «Торпедо-БелАЗ» сыграет против «Немана». Возможно, по накалу эта игра даст фору игре в Борисове. Если «автозаводцы» победят, то они догонят «оленей», идущих на третьем месте.
Также интересен будет матч в Молодечно, который откроет программу тура в 14.00. «Энергетик-БГУ» примет «Ислочь». Продлится ли победная серия «волков» до семи матчей подряд?
Кстати, для нападающего «волков» Момо Янсане это будет заключительная игра в составе команды, после которой он попрощается с клубом и болельщиками.
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Ниже полное расписание игр тура.
26 сентября пройдут четыре матча:
«Энергетик-БГУ» — «Ислочь», 14.00;
ФК «Городея» — «Славия», 16.00;
«Торпедо-БелАЗ» — «Неман», 18.00;
БАТЭ — «Динамо-Брест», 20.00.
27 сентября состоятся три игры:
«Белшина» — «Шахтер», 15.00;
«Динамо-Минск» — ФК «Витебск», 17.00;
«Рух» — ФК «Слуцк», 19.00.
В понедельник, 28 сентября, тур завершится матчем в Минске:
ФК «Минск» — ФК «Смолевичи», 16.00.
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В субботу очередной тур чемпионата Беларуси по футболу откроется тремя яркими матчами.
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