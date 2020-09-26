«Фермерам тоже нужно заработать». Что почем на Комаровке и можно ли сэкономить на сезонных ярмарках

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В этом году он начался раньше обычного: торговля сезонными овощами и фруктами стартовала уже 12 сентября. Некоторые из тех, кто уже побывал на ярмарках, говорят, что цены там по сравнению с прошлым годом заметно выросли. «В прошлом году хорошую картошку по 40 копеек за килограмм продавали. А в этом дешевле 60 копеек не найти. Даже на Комаровке можно дешевле купить», — отмечают покупатели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что почем сейчас продают на сельхозярмарках, как изменились за год цены на овощи и фрукты и действительно ли на столичном Комаровском рынке можно закупиться дешевле.





Сельскохозяйственная ярмарка: «Может, в следующие выходные машин будет больше, кто-то цену скинет»

Мы отправились на сельскохозяйственную ярмарку в Ленинском районе. Она традиционно разместилась недалеко от кинотеатра «Салют». Что сразу можно отметить, ярмарки в этом году без музыки и угощений — шашлыков и прочего.

Ассортимент стандартный: картошка, капуста, морковь, лук, свекла, перцы, помидоры, груши, яблоки, сливы и еще кое-какая растительность. Цены действительно немного подросли. А на некоторые позиции и серьезно, к примеру на клюкву. В прошлом году она стоила на ярмарках по 4−4,5 рубля, а в этот раз по 7. Дороже на 2,5 рубля продают малину: в прошлом году была по 7, а теперь по 9,5 рубля.

Сильно удивили цены на яблоки. Дешевле 2 рублей за кило нет, это притом что сейчас самый сезон и 2 рубля просят за самые неказистые. Средние стоят по 2,5 рубля.





— Вы посмотрите, какие цены на яблоки в магазинах. Там таких и в помине нет, — слегка возмущенным тоном говорит продавец. — Яблок в этом году не очень много, все дорожает. А фермерам же тоже нужно окупить затраты на выращивание и заработать. Если по 2,5 рубля свои дорого, можно импортные в магазине по 4 купить.

На 40 копеек подорожали перцы. Сейчас цены на них начинаются от 1,7 рубля. 50 копеек прибавили помидоры — стоят от 1,5 рубля. Зато огурцы сейчас на 70 копеек дешевле, чем в прошлом году — цены от 1,8 рубля.

— Что с ценами делается! В прошлом году хорошую картошку по 40 копеек за килограмм продавали. А в этом дешевле 60 копеек не найти. Даже на Комаровке можно дешевле купить, — говорит покупательница у одного из прилавков.





По нашим наблюдениям, самую бюджетную картошку на ярмарках в это время продавали по 45 копеек за килограмм. Сейчас по 60 копеек.

— В этом году урожай картошки чуть ли не в два раза меньше, чем в прошлом. Если помните, год назад ее не знали куда деть: в Украину, Россию продавали, потому что у нас копейки стоила, — напоминает продавец. — Этот год как-то не задался. По поводу качества могу сказать за себя (как у других, не знаю): мелкая, много нестандартной. Может, в следующие выходные машин будет больше, кто-то цену скинет. Но 60 копеек — оптимальная цена для этого сезона.

Еще на ярмарке можно купить мед в среднем по 15 рублей за литр, карпов по 4−5 рубля, саженцы цветов.

Комаровка: на каждом килограмме клюквы можно сэкономить 2,2 рубля

На Комаровском рынке в сравнении с прошлым годом цены тоже изменились, но, на удивление, некоторые в меньшую сторону. Сейчас здесь можно найти перцы даже по 1 рублю за килограмм. В прошлом году минимальная цена была 1,75 рубля. Продают помидоры по 0,99 рубля, а в том сезоне цены стартовали от 1,7 рубля. Морковь стала на 20 копеек дешевле, продают по 80 копеек. На 11 копеек упала цена на капусту.

Минимальная стоимость картошки 59 копеек. В одном месте мы нашли по 49 копеек, но она была очень мелкая и вся нестандартная.





Цена на клюкву выросла на 30 копеек — до 4,8 рубля. На кукурузу — на 50 копеек, до 2,5 рубля. Самые дешевые яблоки здесь мы нашли по 2,5 рубля. Это на 50 копеек дороже, чем в прошлом году.

Некоторые овощи и ягоды купить на Комаровке действительно выгоднее, чем на ярмарке. К примеру, на каждом килограмме клюквы можно сэкономить 2,2 рубля. Но если нужно купить, скажем, не только помидоры, но и цветную капусту с огурцами, то выйдет то на то. Плюс ярмарки часто проходят в каждом районе Минска, можно сэкономить еще и на транспорте.