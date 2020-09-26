Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Минска и Москвы

Лукашенко «выбрал Россию», и Киев формирует свое отношение к нему исходя из этого выбора, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что инаугурация белорусского президента не означает его признание легитимным главой государства

Укрепление сотрудничества Беларуси с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — считает он.

По словам дипломата, Киев формирует свое отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором. «И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что его страна с самого начала присоединилась к оценкам Евросоюза о происходящем в Беларуси.