Три человека погибли в ДТП возле Барановичей

Ночью 26 сентября в Барановичском районе в ДТП погибли три человека.



Фото: СК

По данным Следственного комитета, 35-летний водитель Audi А6 вблизи деревни Тартаки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины.

Водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина скончались на месте происшествия. Водитель автопоезда не пострадал.

Возбуждено уголовное дело.