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Три человека погибли в ДТП возле Барановичей
Источник материала: Навiны
Ночью 26 сентября в Барановичском районе в ДТП погибли три человека.
По данным Следственного комитета, 35-летний водитель Audi А6 вблизи деревни Тартаки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины.
Водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина скончались на месте происшествия. Водитель автопоезда не пострадал.
Возбуждено уголовное дело.
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Ночью 26 сентября в Барановичском районе в ДТП погибли три человека.
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