Кандидат в президенты США Байден назвал Лукашенко диктатором

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден выступил с заявлением по поводу инаугурации Александра Лукашенко и подверг критике своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа за отсутствие позиции по ситуации в Беларуси.



Фото: joebiden.com

«Более шести недель народ Беларуси мужественно противостоял диктатору, требуя соблюдения своих демократических прав и свобод. Вместо того чтобы принять их призывы к новым выборам, Александр Лукашенко встретил эти мирные проявления свободы жестоким насилием», — отметил кандидат в президенты США от демократической партии в заявлении, которое размещено на его сайте.

Байден назвал инаугурацию Лукашенко нелегитимной, которую не признали демократии во всем мире. Он отметил, что Светлана Тихановская выдворена из страны, а Мария Колесникова находится в тюрьме.

«Однако президент Трамп отказывается выступать против действий Лукашенко или предлагать личную поддержку продемократическому движению», — подчеркнул Байден.

Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября, кандидат от демократов счел «фиктивной». «Президент, прячущийся в страхе от собственных граждан, отказывающийся принять волю народа — признак слабого, нелегитимного самодержца, а не сильного лидера. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — считает Байден.

«Как президент я будут защищать демократические ценности и встану на сторону тех, кто их разделяет, также, как и сегодня в случае с народом Беларуси», — заверил кандидат в президенты США от демократической партии.

Байден призвал власти Беларуси освободить политзаключенных, в том числе политтехнолога Виталия Шклярова, имеющего американское гражданство, а также признать необходимость проведения новых, свободных и справедливых выборов.

29 сентября должны пройти первые дебаты Байдена и Трампа. Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что не считает выборы 9 августа в Беларуси свободными и честными, а Лукашенко — законно избранным президентом.

«Объявленные результаты были сфальсифицированы и не свидетельствовали о легитимности. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси, — заявил официальный представитель Госдепа. — Путь вперед должен лежать в национальном диалоге, ведущем к тому, чтобы белорусский народ мог пользоваться своим правом выбирать лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением».