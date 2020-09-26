|
Хроника субботы. Тайные украшательства и освобождения задержанных
Источник материала: Onliner
Выходные дни обычно сопровождаются паузой в новостях как политической, так и общественной жизни. Но только не в Беларуси, только не сейчас. Продолжаем следить за всем происходящим 26 сентября в стране в формате хроники. Если и вы стали очевидцем важных событий, пишите в наш
Партизанские украшательства
С восходом солнца жителям страны открылись послания «неизвестных лиц», оставленные накануне ночью. С разных уголков страны присылают фотографии с различного рода украшательствами.
Освобождения задержанных
Около 9:30
Также сообщается о выходе на свободу сотрудников «Белтяжмаша», задержанных 17 сентября. Эту информацию нам подтвердили работники компании, подчеркнув, что выпустили не всех. От каких-либо подробностей воздержались, сославшись на подписку о неразглашении. Было возбуждено дело в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации КГК, речь идет о 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления были задержаны пять лиц, включая руководителя общества. Подробности дела —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные дни обычно сопровождаются паузой в новостях как политической, так и общественной жизни. Но только не в Беларуси, только не сейчас. Продолжаем следить за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)