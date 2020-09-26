Хроника субботы. Тайные украшательства и освобождения задержанных

Источник материала: Onliner

Выходные дни обычно сопровождаются паузой в новостях как политической, так и общественной жизни. Но только не в Беларуси, только не сейчас. Продолжаем следить за всем происходящим 26 сентября в стране в формате хроники. Если и вы стали очевидцем важных событий, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро.

Партизанские украшательства

С восходом солнца жителям страны открылись послания «неизвестных лиц», оставленные накануне ночью. С разных уголков страны присылают фотографии с различного рода украшательствами.



















Освобождения задержанных

Около 9:30 выпустили на свободу главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича. Его задержали по делу по статье 188 УК РБ «Клевета». Пострадавший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, которого диджей Соколов в статье на «Нашай Ніве» обвинил в избиении на Окрестина. Мартинович говорит еще об одном деле, начатом в отношении его — административном, за участие в несанкционированном мероприятии. Он заверяет, что не принимал участия в акции. Говорит, его совесть чиста, а лишение свободы называет бессмысленным.





Также сообщается о выходе на свободу сотрудников «Белтяжмаша», задержанных 17 сентября. Эту информацию нам подтвердили работники компании, подчеркнув, что выпустили не всех. От каких-либо подробностей воздержались, сославшись на подписку о неразглашении. Было возбуждено дело в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации КГК, речь идет о 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления были задержаны пять лиц, включая руководителя общества. Подробности дела — по ссылке . ЗАО «Белтяжмаш» — крупная коммерческая компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием коммерческой недвижимости, такой как торговый центр «Глобо» и бизнес-центр Omega Tower.