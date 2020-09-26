ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три человека погибли в лобовом столкновении Audi и фуры

26.09.2020 11:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ночь с пятницы на субботу на трассе Р-99 Барановичи — Гродно произошла смертельная авария. В результате лобового ДТП погибли три человека, сообщает СК. По информации следователей, легковушка попала под фуру.

Три человека погибли в лобовом столкновении Audi и фуры

«35-летний водитель Audi А6, двигаясь вблизи д. Тартаки (Барановичский район), не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины, — рассказали в Следственном комитете. — В результате ДТП водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина погибли на месте. Водитель автопоезда не пострадал».

Три человека погибли в лобовом столкновении Audi и фуры

По данным СК, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с пятницы на субботу на трассе Р-99 Барановичи — Гродно произошла смертельная авария. В результате лобового ДТП погибли три человека, сообщает СК. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
«БНК-Украина» опередила по выручке «Рошен» почти в два раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика