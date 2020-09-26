Три человека погибли в лобовом столкновении Audi и фуры

Источник материала: Onliner

В ночь с пятницы на субботу на трассе Р-99 Барановичи — Гродно произошла смертельная авария. В результате лобового ДТП погибли три человека, сообщает СК. По информации следователей, легковушка попала под фуру.





«35-летний водитель Audi А6, двигаясь вблизи д. Тартаки (Барановичский район), не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины, — рассказали в Следственном комитете. — В результате ДТП водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина погибли на месте. Водитель автопоезда не пострадал».





По данным СК, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».