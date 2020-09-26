ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине траур. Под Харьковом разбился самолет с курсантами

26.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Погибли 25 учащихся Харьковского университета воздушных сил и членов экипажа. В Украине объявлен траур.

Как сообщается, самолет разбился при заходе на посадку ночью 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ.

По обновленной информации офиса генпрокурора, в результате аварии погибли 25 человек из 27, еще двоих госпитализировали.

Как сообщил министр обороны Андрей Таран, по предварительной оценке произошел отказ какого-то датчика в левом двигателе, в результате чего судно зацепилось за землю и загорелось.

Как сообщил УНИАН, самолету АН-26 было 43 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибли 25 учащихся Харьковского университета воздушных сил и членов экипажа. В Украине объявлен траур.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика