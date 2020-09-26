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В Украине траур. Под Харьковом разбился самолет с курсантами
26.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Погибли 25 учащихся Харьковского университета воздушных сил и членов экипажа. В Украине объявлен траур.
Как сообщается, самолет разбился при заходе на посадку ночью 25 сентября. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ.
По обновленной информации офиса генпрокурора, в результате аварии погибли 25 человек из 27, еще двоих госпитализировали.
Как сообщил министр обороны Андрей Таран, по предварительной оценке произошел отказ какого-то датчика в левом двигателе, в результате чего судно зацепилось за землю и загорелось.
Как сообщил
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Погибли 25 учащихся Харьковского университета воздушных сил и членов экипажа. В Украине объявлен траур.
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