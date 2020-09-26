Вышел на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович

Источник материала: Ежедневник

Утром в субботу 26 сентября истек 72-часовой срок его задержания.

Напомним, главный редактор «Нашай Нівы» был задержан у своего дома три дня назад. Он проходит в статье «Клевета», потерпевшим называется замминистра внутренних дел Барсуков. До этого «Наша Ніва» разместила интервью с одним из «диджеев перемен» Владом Соколовским, который рассказал, что на Окрестина его якобы бил этот высокопоставленный милицейский чиновник.

Егор Мартинович остается в статусе подозреваемого.

В понедельник он вызван в суд, где будет рассматриваться его административное дело за участие в несанкционированной массовой акции.