ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович

26.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Утром в субботу 26 сентября истек 72-часовой срок его задержания.

Напомним, главный редактор «Нашай Нівы» был задержан у своего дома  три дня назад. Он проходит в статье «Клевета», потерпевшим называется замминистра внутренних дел Барсуков.  До этого «Наша Ніва» разместила интервью с одним из «диджеев перемен» Владом Соколовским, который рассказал, что на Окрестина его якобы бил этот высокопоставленный милицейский чиновник.

Егор Мартинович остается в статусе подозреваемого.

В понедельник он вызван в суд, где будет рассматриваться его административное дело за участие в несанкционированной массовой акции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в субботу 26 сентября истек 72-часовой срок его задержания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ предложил лишить TUT.BY статуса СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика