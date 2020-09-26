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Вышел на свободу главред «Нашай Нівы» Егор Мартинович
26.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Утром в субботу 26 сентября истек 72-часовой срок его задержания.
Напомним, главный редактор «Нашай Нівы» был задержан у своего дома три дня назад. Он проходит в статье «Клевета», потерпевшим называется замминистра внутренних дел Барсуков. До этого «Наша Ніва» разместила интервью с одним из «диджеев перемен» Владом Соколовским, который рассказал, что на Окрестина его якобы бил этот высокопоставленный милицейский чиновник.
Егор Мартинович остается в статусе подозреваемого.
В понедельник он вызван в суд, где будет рассматриваться его административное дело за участие в несанкционированной массовой акции.
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Утром в субботу 26 сентября истек 72-часовой срок его задержания.
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