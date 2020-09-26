ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мининформ предложил лишить TUT.BY статуса СМИ

26.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

newgrodno.by

С соответствующим иском ведомство обратилось в суд.

Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. 

Заседание  Экономического суда г. Минска намечено на 8 октября.

Отметим, что в соответствии с действующей редакцией закона о СМИ регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Им TUT.BY стал в январе 2019 года. Статус  СМИ дает, например,  право журналистам официально присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С соответствующим иском ведомство обратилось в суд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопрос приоритета: БАТЭ сыграет против «Динамо-Брест» и сражение за бронзу. Анонс 25-го тура ЧБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2020
Mir24.TV Belarus
26.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика