Источник материала: Ежедневник

newgrodno.by

С соответствующим иском ведомство обратилось в суд.

Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения.

Заседание Экономического суда г. Минска намечено на 8 октября.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мининформ предложил лишить TUT.BY статуса СМИ С соответствующим иском ведомство обратилось в суд.

Отметим, что в соответствии с действующей редакцией закона о СМИ регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Им TUT.BY стал в январе 2019 года. Статус СМИ дает, например, право журналистам официально присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.