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Мининформ предложил лишить TUT.BY статуса СМИ
26.09.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
newgrodno.by
С соответствующим иском ведомство обратилось в суд.
Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения.
Заседание Экономического суда г. Минска намечено на 8 октября.Отметим, что в соответствии с действующей редакцией закона о СМИ регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Им TUT.BY стал в январе 2019 года. Статус СМИ дает, например, право журналистам официально присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.
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