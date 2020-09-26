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Зачем Путин дал Лукашенко два месяца

26.09.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам российского политолога Валерия Соловья, 14 сентября в Сочи на закрытой части переговоров глава Кремля дал Александру Лукашенко срок на решение кризиса в Беларуси.

Валерий Соловей, ссылаясь на анонимные источники в окружении Владимира Путина, рассказал, что вторая, скрытая часть переговоров не касалась денег или интеграции: «Она касалась не аншлюса, не, говоря терминологией Кремля, плотной интеграции двух стран. Речь шла о том, что Путин сказал Лукашенко: «У тебя два месяца для решения политического кризиса. А вот потом мы поговорим». Но для Лукашенко, также, как и для Кремля, два месяца — это дистанция огромного размера. Это фактически стратегический выигрыш по нынешним временам».

Также Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко отвести войска от границы с Беларусью и ввести после учений «Славянское братство» войска ВДВ из-под Бреста.

«Поэтому Лукашенко имел второй повод для радости, поскольку Путин отказался от идеи мгновенного вторжения в Беларусь. И дальше на Запад. Это очень важный итог», — считает Валерий Соловей.



По мнению российского политолога, Владимир Путин устал от правления РФ. И эта одна из причин, почему он отказался от вторжения в Беларусь. Хотя, по мнению Валерия Соловьева, он это планировал.

«Позиция Кремля, точнее, позиция самого Путина изменилась буквально в последние 10 дней. Он боится присоединять Беларусь. Потому что это означало бы присоединить мятежную провинцию, с перспективой, что этот мятеж перекинется на собственную территорию. И это вызвало искренний страх», — считает политолог.

«Но есть здесь еще другое обстоятельство, которое скоро будет заметно всем внешним наблюдателям. Оно уже очень хорошо заметно тем, кто находится в Кремле. Путин устал. Он готов, и, похоже, уже отказывается от всех свои больших планов. От идеи восстановления российского величия. От большого броска на Запад. И, похоже, что все эти планы застопорились о белорусский булыжник. Все остановлено. Они больше не обсуждаются», — передает слова российского политолога «Эхо Москвы».
 
Теги: Брест
 
 
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