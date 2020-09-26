Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пономарева: "горизонтальные" связи это тот фундамент, который спасет в сложных ситуациях

Седьмой Форум регионов Беларуси и России открывается в понедельник в Минске, к его программе приковано внимание экспертов, представителей бизнеса и СМИ. Об эффективности прямых, горизонтальных экономических связей рассуждает известный эксперт, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Настоящая интеграция прорастает "снизу". Наряду с законодательными рамками и политической волей взаимодействие людей на субсидиарном уровне очень важно. Взаимодействие регионов Беларуси и России – это тот фундамент, который может оказаться незыблемым. И который спасет в самых сложных ситуациях. Поэтому взаимные визиты губернаторов, руководителей регионов – это очень важная площадка для формирования стратегической повестки, конкретных полезных дел", – сказала Пономарева.

Комментарий доктора политических наук, профессора Елена Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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