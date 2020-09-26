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Число погибших в авиакатастрофе на Украине выросло до 26, объявлен траур

26.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из пострадавших в результате крушения военного самолета в Харьковской области Украины, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице.




"По состоянию на 10:50 субботы человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер", - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до 26.

Всего на борту находились 27 человек. Один раненый остается в больнице: это курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил.

Раненого курсанта могут вскоре выписать из больницы. "Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно. Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал журналистам в субботу начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились 20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине для траура 26 сентября.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура", - указывается в тексте документа, обнародованном на сайте президента
 
 
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Один из пострадавших в результате крушения военного самолета в Харьковской области Украины, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице.
 
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