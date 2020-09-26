Матвей Волков написал Дюплантису: я не менее феноменален













- Я приехал в Беларусь не только для того, чтобы выступать на внутренних стартах. Я приехал, чтобы покорять международную арену. В этой стране я могу это сделать.





- Ты видишь себя на Олимпиаде в Токио?





- Конечно. Больше скажу: я планировал туда попасть даже в том случае, если бы Игры проходили без переноса, в 2020 году. Не получилось, все отменили. В 2021 году мне уже будет 17 лет. Это вполне нормальный возраст для выступления на Олимпиаде.





- Может, еще и про медаль думаешь? Тебя ведь все чаще с Арманом Дюплантисом сравнивают, ты его график результатов опережаешь...





- Дюплантис очень высоко прыгает. Мировой рекордсмен! Мне пока сложно сказать, как сложится наша борьба, но поехать на Олимпиаду и встретиться с ним я очень хочу. И делаю для этого все, что могу.





- Слышал, ты ему вызов бросил: отправил сообщение с призывом запомнить твое имя. Это психологический ход или попытка завести себя? После этого — хочешь не хочешь — придется соответствовать.





- Ну да, написал. И могу повторить: "Я ему надеру зад!" Именно так.





- Так он же рекордсмен мира...





"Беларусь. Сегодня" . - И что с того? Я не менее феноменален. И сейчас ничуть не высокомерен. Я просто очень много работаю, хорошо тренируюсь, чтобы у него выиграть, — приводит слова Волкова



