В Гатово прошла презентация нового Генерального плана. Будет снос самостроя?

в материале realt.by. Какова дальнейшая судьба частных домов, и что должно появится в Гатово до 2030 года —realt.by.

«Развивался, как развивался»

Извещение о проведении общественного обсуждения нового Генерального плана агрогородка Гатово было размещено на сайте Минского районного исполнительного комитета. Однако местные жители редко заходят почитать новости именно на этот ресурс, поэтому общественное обсуждение началось с небольшой перепалки с заместителем председателя Новодворского сельского исполнительного комитета, к которому и относится Гатово.

— Мы разместили информацию в соответствии с законодательством, — объяснял заместитель председателя сельсовета Сергей Зубаха. — Кто надо, тот информацию увидел.

— Сегодня лишь презентация проекта, но этим общественное обсуждение не закончится. Генплан еще находится на стадии разработки, поэтому мы рассчитываем на конструктивный разговор с вами. Если будут предложения, то высказывайте, направляйте по почте, оставляйте в журнале. Повторюсь, что мы нацелены на диалог с вами, потому что на данный момент какой-то градостроительной документации на агрогородок Гатово нет вообще. Он развивался, так как он развивался. Но любой населенный пункт требует Генерального плана дальнейшего развития. Поэтому мы даже просим у вас помощи, так как вы знаете о Гатово больше, чем архитекторы, — открыл общественное обсуждение Роман Воравко.













«К 2000 году Гатово должно было стать городским поселением»

Генеральный план разработан УП «БелНИИПградостроительства». Компанию на общественном обсуждении представлял начальник планировочной мастерской предприятия Валерий Левкович. Презентовал Генеральный план Гатово автор проекта, архитектор «БелНИИПградостроительства» Сергей Василевич.





Он сообщил, что все-таки градостроительная документация на агрогородок Гатово разрабатывалась. Однако это было давно, не все удалось по ней реализовать, и населенный пункт требует новый Генеральный план.





— Существует один Генплан Гатово, который был разработан в 1987 году нашим институтом. Стоит ли говорить, что не все, мягко говоря, было из него реализовано. К примеру, прошлым Генпланом закладывалась пассажирская станция «Гатово», не доезжая до станции «Мачулищи». Также генпланом 1987 года не предусматривалось развитие усадебного сектора вообще. То есть, согласно старой градостроительной документации, к 2000 году Гатово должно было стать городским поселением. Однако до сих пор он остался сельским населенным пунктом, — рассказал Сергей Василевич.





Также старым Генпланом предусматривалось размещение в агрогородке ресторана на 150 мест, дома культуры с актовым залом, кафе, училища для кожзавода, который был выполнен, по словам архитектора, по итальянской технологии.





— Также градостроительной документацией 1987 года предусматривалось создание и развитие спортивно-оздоровительной зоны в районе озера. Тогда озера не было, это было болото. И, пожалуй, гатовское озеро является единственным реализованным объектом. Правда его реализовала природа, — поделился автор проекта.





Если усадебной застройки в Гатово не предполагалось, то откуда она возникла? В 2011 году был выполнен градостроительный проект «Института Борисовпроект», который вписывался в Генеральный план Гатово и существовал на тот момент, однако и из него был выполнен только массив усадебной застройки. Градостроительная документация в последствии не была утверждена, поэтому вся усадебная застройка Гатово считается самостроем.





— К сожалению, были попытки разработки этого Генплана в 2011 году, не прошел он экспертизу, и утверждения его тоже не было. Участки выделялись непосредственно по проекту детального планирования, — пояснил Роман Воравко.





— То есть наши участки могут изъять? — поинтересовались местные жители.





— Ну пока ведь никто не изымает.

«План выполнен, мы уже в 2030 году»

Архитектор еще раз напомнил местным жителям, что Генеральный план — проект общего планирования, и он не ответит на вопросы: какой конфигурации будет школа, магазин, парковка, детская площадка и прочее. Генплан размечает территорию на зоны, где будет жилая застройка, к примеру, сколько там будет жить человек, и какая будет площадь.





Новый Генеральный план Гатово предусматривает 2 этапа реализации: первый — до 2025 года, второй — до 2030.





— К концу второго этапа реализации Генерального плана численность населения, по расчетам, должна составить 13 700 человек. На данный момент официально в Гатово живет 8 600 человек, — рассказал архитектор.





— А не официально?





— А не официально от 10 000 до 13 000 тысяч.





— Ну значит план выполнен, мы уже в 2030 году.





— Поймите, мы можем при разработке градостроительной документации опираться только на официальные числа, — пояснил Сергей Василевич.





Местные жители сильно возмутились, что Генплан разрабатывался согласно исходным данным, которые далеки от реальности. Ведь именно от этих цифр и будет идти разработка градостроительной документации, а если они не советуют действительности, то и разработка Генплана не имеет никакого смысла.

Транспорт и жилье

Автор проекта рассказал и о перспективах транспортной системы. Сейчас в Гатово можно заехать только через дорогу на Новый Двор. По словам архитектора, к 2025 году Генеральный план предусматривает соединение улицы Металлургической через улицу Проектируемую с улицей Бабушкина в Колядичах. Автор проекта утверждает, что эта связь Колядичей и Гатово просто необходима. А все страхи транзита по этой дороге и жилому сектору большегрузного авто можно будет ограничить административно с помощью дорожных знаков.





На второй этап реализации Генплана планируется подключение дороги Н-9034 к улице Щорса. По словам архитекторов, эта связь дорог нужна для подключения сектора усадебной застройки к выезду, чтобы жители частных домов могли объехать улицу Металлургическую.





Также в необозримом будущем планируется строительство дороги между МКАД-1 и МКАД-2, которая будет идти от трассы на Гомель , до трассы на Гродно . Она будет дублировать кольцевую дорогу на этом участке и соединит небольшие населенные пункты. Выезд на эту дорогу также запланирован из северной части Гатово.





— На второй этап реализации планируется подключение Гатово к железнодорожной станции «Мачулищи». Будет проведена дорога «С»-образной конфигурации, на конце будет расположено автобусное кольцо, — рассказал Сергей Василевич.





Также в районе завода «Белгипс» планируют возвести АЗС на 4 колонки. Из-за того, что население Гатово должно «вырасти» почти в 2 раза, то архитекторы предусмотрели строительство гаражей для автовладельцев в юго-западной части агрогородка вдоль железной дороги. Старые гаражные кооперативы останутся.

После доклада о транспортной системе Гатово, последовало множество вопросов и сомнений от местных жителей по поводу возможности расширения дорог, и что поток фур через агрогородок можно ограничить дорожными знаками. Архитекторы заверили, что все просчитали и проблем быть не должно. Поэтому присутствующие единогласно решили перейти к обсуждению изменений жилых кварталов и показателей населения.

По планам архитекторов вдоль улицы Металлургической должно появится 3 квартала многоквартирной застройки. Это все произойдет в первом этапе реализации Генерального плана. Всего до 2025 года жилищный фонд Гатово должен увеличится на 121 тысячу квадратных метров. Во втором этапе (до 2030 года) появится еще 56,4 тысяч квадратных метров жилья.





В многоквартирной жилой застройке должно появится 1200 квартир до 2025 года, и плюс 631 квартира с 2025 года до 2030-го. По усадебной застройке в первом этапе должно появится 268 частных домов, на втором этапе — 87 домов. Также в Гатово должна появится блокированная застройка на площади 1,4 Га. Итого к 2030 году 67% всего жилья в Гатово будет состоять из многоквартирной застройки средней этажности. 33% — частные дома.

«То есть одна школа в 2 смены?»

Из общественных объектов в Гатово на первом этапе реализации Генплана планируется возведение в южной части агрогородка детского сада на 230 мест, и еще одного детского сада на 230 мест в районе усадебной застройки во втором этапе. Также до 2025 года в западной части Гатово появится школа на 1020 мест.





— Но это совсем немного для Гатово, — возмущаются местные жители.

— По расчетам — это нормально. В среднем на 5 тысяч жителей необходима одна школа. В агрогородке Гатово будет 2 школы, — отвечает им Валерий Левкович.





— То есть одна школа в 2 смены?

Ответа не последовало.

Также в Гатово до 2030 года должна появится поликлиника на 250 койко-мест. Она будет располагаться вдоль улицы Проектируемая-1, которая станет продолжением улицы Бабушкина. До 2030 планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерными залами. Он расположится в южной части агрогородка.

В центральной части жилой застройки запланировано строительство детской школы искусств и дома культуры.

— Подскажите, где у нас будет магазин? У нас тут только один, который построил кожзавод и все, — возмущаются местные жители.

— Генеральным планом предусмотрено появление порядка 6 тысяч метров торговых площадей, — разъясняют архитекторы. — Они будут находиться в красных зонах, как только появится инвестор.





Фото: realt.by