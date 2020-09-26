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Фура и легковушка столкнулись на трассе под Барановичами: погибли три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Барановичском районе. Об этом
По данным следствия, около часа ночи 26 сентября 35-летний водитель Audi А6 двигался по 26-му километру трассы Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автопоезд MAN под управлением 24-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель автопоезда не пострадал.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси.
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси.
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