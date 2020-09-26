Зарплата бюджетников в августе снизилась до 988 рублей

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—августе 2020 года составила 975,7 рубля, в августе — 987,7 рубля, что на 40,3 рубля, или на 3,9% меньше, чем в июле 2020 года, сообщил Белстат.





Реальная заработная плата (с учетом роста цен) в бюджетных организациях в январе—августе 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года увеличилась на 15%, в августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года уменьшилась на 4,1%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—августе 2020 года составила 1212,1 рубля, в том числе в августе — 1276,4 рубля, что на 11,1 рубля, или на 0,9% меньше, чем в июле 2020 года.

Доход значительной части населения пока еще ниже тысячи рублей, заявил Александр Лукашенко 23 июля в Минске на совещании с руководством экономического блока страны. Он отметил, что «в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства». «Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — сказал Лукашенко.

По его словам, отдельные категории работников, например воспитатели детских садов, несмотря на значительную нагрузку, все еще не получают 1.000 рублей. Таких граждан Лукашенко поручил поддержать, изыскав при необходимости дополнительные финансовые источники. «Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей, — заявил он. — Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет. Прошу доложить: какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь».