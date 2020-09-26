Траур и проверка контрактов: кадры с места крушения Ан-26 под Харьковом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авиакатастрофа, в которой чудом выжить удалось только одному человеку, произошла накануне в Харьковской области - возле города Чугуев разбился военно транспортный самолет Ан-26.

На борту было 27 человек - 20 курсантов и семь членов экипажа. Повезло лишь одному - он выпрыгнул из самолета прямо перед ударом и выжил. Сейчас курсант находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

На место катастрофы в субботу прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил в стране траур в связи со случившимся. Глава государства также поручил проверить все оборонные контракты, связанные с закупками и обслуживания военной техники. Он подчеркнул важность проведения тщательного расследования причин авиакатастрофы.

Полеты всех Ан-26 в стране после трагедии временно приостановлены.