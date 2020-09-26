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Траур и проверка контрактов: кадры с места крушения Ан-26 под Харьковом
26.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Авиакатастрофа, в которой чудом выжить удалось только одному человеку,
© Photo : ГСЧС Украины
На борту было 27 человек - 20 курсантов и семь членов экипажа. Повезло лишь одному - он выпрыгнул из самолета прямо перед ударом и выжил. Сейчас курсант находится в больнице с травмами средней степени тяжести.
На место катастрофы в субботу прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил в стране траур в связи со случившимся. Глава государства также поручил проверить все оборонные контракты, связанные с закупками и обслуживания военной техники. Он подчеркнул важность проведения тщательного расследования причин авиакатастрофы.
Полеты всех Ан-26 в стране после трагедии временно приостановлены.
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На место катастрофы приехал президент Украины Владимир Зеленский, он поручил проверить на факты коррупции все оборонные контракты.
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