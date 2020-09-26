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Экс-журналист «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Чешко находится на Окрестина

26.09.2020 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-журналист «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.


Ранее он также работал пресс-атташе минской «Юности».

Чешко был задержан вчера, его номер телефона стал недоступен.

Напомним, что Чешко подписался под петицией спортивной общественности с требованием новых выборов и остановки насилия.
 
 
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Экс-журналист «Все о футболе», «Прессбола» и «Спортивной панорамы» Владислав Чешко находится в ЦИП на Окрестина.
 
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