Лобовое с автопоездом... Смертельное ДТП в Барановичском районе: погибли 3 человека

Источник материала: Партизан

По предварительной информации, около часа ночи 26 сентября 35-летний водитель автомобиля Audi А6, двигаясь вблизи д.Тартаки на 26 км автодороги Р99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины.





В результате ДТП водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина скончались на месте происшествия. Водитель автопоезда не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса. Обстоятельства произошедшего выясняются.

