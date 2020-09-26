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Лобовое с автопоездом... Смертельное ДТП в Барановичском районе: погибли 3 человека

26.09.2020 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительной информации, около часа ночи 26 сентября 35-летний водитель автомобиля Audi А6, двигаясь вблизи д.Тартаки на 26 км автодороги Р99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины.



В результате ДТП водитель Audi и ехавшие с ним в качестве пассажиров 42-летняя женщина и 31-летний мужчина скончались на месте происшествия. Водитель автопоезда не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса. Обстоятельства произошедшего выясняются.
 
Теги: Гродно
 
 
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По предварительной информации, около часа ночи 26 сентября 35-летний водитель автомобиля Audi А6, двигаясь вблизи д.Тартаки на 26 км автодороги Р99...
 
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