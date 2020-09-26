Слаженность и мастерство: десантники России и Беларуси отработали совместные действия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уничтожение террористов и прыжки с парашютом на скорости 350 километров в час: на Брестском полигоне прошли учения «Славянское братство» . На протяжении двух недель десантники России и Беларуси выполняли множество боевых задач, включая совместную контртеррористическую операцию, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Иван Михайлов.

Размах «Славянского братства – 2020» впечатляет: в маневрах задействовано около 6 тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники – все роды и виды войск.

«Все мероприятия идут в соответствии с замыслом учений. Задачи выполняются качественно, личный состав настроен по-боевому», – отметил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко.

Десантирование, в том числе ночное, блокирование населенных пунктов, штурм зданий, освобождение заложников – на всех этапах крылатая пехота действует в составе сводных групп. В их основе подразделения 38-й десантно-штурмовой бригады из Бреста и 76-й дивизии ВДВ из Пскова.

«Самые сложные элементы в подготовке как подразделений специальных операций, так и воздушно-десантных войск, это ночное десантирование, которое мы сегодня будем отрабатывать, преодоление водной преграды, а мы преодолеваем судоходную реку», – рассказал командующий войсками Сил специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко.

Тактическая новинка учений – комбинированный вертикальный охват. Белорусские спецназовцы высаживаются парашютным способом, а их российские коллеги – посадочным. Смелый и неожиданный маневр приносит успех при ликвидации условного бандформирования.

«Можно было поступить по-разному, применить пловцов, как это мы делали на прошлых учениях. Но наш опыт подготовки показал, что необходимо двигаться в новом направлении», – сказал заместитель командующего Силами специальных операций ВС Беларуси Владимир Белый.

Очередной этап – освобождение от боевиков крупного производственного здания. Здесь важна прежде всего координация и оперативность. Внешний контур блокирования боевиков берут на себя белорусы. Россияне показывают мастер-класс по нейтрализации противника в закрытых помещениях.

Финальный аккорд «Славянского братства» звучит под гул турбин военно-транспортных самолетов Ил-76. В небе над Брестом массовое десантирование людей и техники проводится одновременно с 20 бортов.

«Всего десантировано 40 единиц боевой и специальной техники и 265 человек личного состава», – отметил командующий ВДВ ВС России Андрей Сердюков.

Нынешние учения – это не тренировка, после которой можно поставить точку. Один из итогов маневров напрямую связан с будущими моделями обороны. В их основе неизменно останется слаженность действий союзников.