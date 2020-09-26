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Адвокат Людмила Казак продолжает защиту Колесниковой

26.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак продолжит работать со своей подзащитной и подаст жалобу в МВД на отказ в возбуждении уголовного дела о похищении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

Адвокат Людмила Казак продолжает защиту Колесниковой
Источник: facebook.com/ludmila.kazak.7

«Я не отказываюсь от защиты Колесниковой. Будем продолжать работать. Сейчас будем обжаловать мой штраф и подавать в МВД жалобу на отказ в возбуждении дела о похищении Колесниковой», — сказала Казак в комментарии «МБХ медиа».

Ранее Суд Октябрьского района Минска оштрафовал адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак по статье за неповиновение требованиям сотрудников милиции.

Колесникову задержали сотрудники милиции. Они попытались вывезти ее на Украину, но та, чтобы не допустить этого, порвала свой паспорт. Спустя несколько дней Колесниковой предъявили обвинение в призывах к захвату власти.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак продолжит работать со своей подзащитной и подаст жалобу в МВД на отказ в возбуждении уголовного дела о похищении члена...
 
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